Каким категориям ФЛП можно не платить ЕСВ в 2025 году и какие ставки налога

Даже если у ФЛП нет дохода, можно найти выход

С 1 января 2025 г. физические лица предприниматели всех групп должны обязательно уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ). Эти средства направляются на нужды Пенсионного фонда Украины.

Также этот взнос дает основание для начисления предпринимателю страхового стажа для получения пенсии. Об этом пишет Zaxid.net.

Однако некоторые категории ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ. В частности, такую ​​льготу имеют:

пенсионеры (стаж не начисляется);

люди с инвалидностью (стаж не начисляется);

предприниматели, имеющие основное место работы и ЕСВ за них платит работодатель (стаж начисляется);

мобилизованные ФЛП (стаж начисляется при выплате денежного довольствия).

В то же время, перечисленные категории предпринимателей могут платить единый социальный взнос добровольно.

Минимальная и максимальная ставка ЕСВ

Минимальная ставка ЕСВ в 2025 году составляет 22% минимальной зарплаты. Это составляет 1760 грн в месяц или 5280 грн за квартал или 21120 грн в год.

По желанию, можно платить большую сумму – тогда будущая государственная пенсия ФЛП будет больше. Максимальная база для начисления ЕСВ в месяц – это 160 тысяч грн (20 минимальных зарплат), таким образом, наибольшая сумма ЕСВ, которую предприниматель может заплатить за месяц, составляет 35200 грн.

Что делать, если нет дохода

Бывает, что человек не получает доход как предприниматель, но сохраняет статус ФЛП. Чаще всего речь идет о III группе "на всякий случай". На упрощенной системе налогообложения ФЛП все равно придется платить ЕСВ, даже если нет дохода.

Чтобы не платить ЕСВ, можно с III группы упрощенной системы перевестись на общую систему налогообложения – такие предприниматели не должны платить налоги при отсутствии доходов. В общей системе налогообложения украинцы обязаны раз в год подавать декларацию.

Штрафы за ЕСВ

Штраф за просрочку уплаты ЕСВ составляет 20% от неуплаченной суммы и 0,1% за каждый день задержки. Поскольку в 2025 году минимальный ЕСВ для ФЛП составляет 5280 грн за квартал, то единовременный штраф начисляется в сумме 1056 грн и 5,28 грн ежедневно до погашения задолженности.

Напомним, ранее мы писали, что украинцы могут оформить пенсию, если имеют норму страхового стажа и достигли 60, 63 и 65 лет. ФЛП могут оформить пенсии так же как и другие граждане, однако их суммы зависят от самих предпринимателей.