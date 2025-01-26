"Лада" стає розкішшю для росіян: порівняння цін у 2021 та 2025 роках

За транспортний засіб доведеться віддати більше

Російська економіка з початку 2022 року переживає важкі часи. Санкції, війна та інші неприємності підкосили позиції рубля, тому за одні й ті самі речі доводиться віддавати більше папірців. Втім, собівартість самих речей також не стоїть на місці.

Щоб показати це наочно, "Телеграф" вирішив оцінити вартість улюбленого автомобіля росіян "Лада Гранта". Це дітище російського автопрому вже набуло особливої слави, після того, як його почали роздавати сім’ям убитих в Україні солдатів армії РФ.

Як виявилося, ці автомобілі існують у кількох комплектаціях, тому для прозорості підрахунків візьмемо стандартну комплектацію Лади Гранта з кузовом седан.

Перегляд профільних сайтів показав, що на кінець 2021 року, тобто перед початком вторгнення в Україну, середньому росіянину довелося б віддати за неї 560 900 рублів. У січні 2025 року російські ЗМІ поскаржилися на те, що той же автомобіль у тій же комплектації коштуватиме мінімум 746 400 рублів.

Різниця пристойна, але ми все ж пам’ятаємо про інфляцію та інше економічне, а тому варто вказати й вартість у доларах:

при середньому курсі у 2021 році у 73,5 рубля за долар у нас вийшло б 7631 долар за "Ладу Гранту" у базовій комплектації;

у січні 2025 року курс у Росії коливався на рівні 95 рублів за долар, а вартість "Гранти" у цьому випадку склала б 7857 доларів

Тобто, навіть за базову модель росіянам доведеться віддати на 226 доларів більше, ніж у 2021 році.

Але тут теж є момент — США заборонили ввозити долари до Росії, а з рублями в цивілізованих країнах не дуже й хочуть зв’язуватися. Так що потрібна солідніша "валюта". Наприклад, хліб.

За даними Росстату в 2021 році середня ціна на кілограм хліба "з житнього борошна та з суміші житнього борошна та пшеничного" склала 74,91 рубля. Середню офіційну ціну на 2025 рік знайти не вдалося, а остання згадка у російських ЗМІ була від вересня 2024 року — 82,35 рубля за кілограм.

Тобто за базову "Гранту" у 2021 році довелося б віддати 7487 кілограмів хліба згаданого сорту (або 14 974 стандартні радянські півкілограмові буханці), тоді як до осені 2024 року — 9063 кг (18 126 буханців). Таким чином, виходить, що реальна вартість найпростішої "Гранти" для росіян зросла на три тисячі буханців хліба, тоді як на інші модифікації зростання цін буде ще значнішим.

Варто зазначити, що новий президент США Дональд Трамп після приходу до влади пообіцяв обвалити ціни на нафту. Вважається, що це буде серйозним ударом по російській економіці.