За транспортное средство придется отдать больше

Российская экономика с начала 2022 года переживает трудные времена. Санкции, война и другие неприятности подкосили позиции рубля, поэтому за одни и те же вещи приходится отдавать больше бумажек. Впрочем, себестоимость самих вещей тоже не стоит на месте.

Чтобы показать это наглядно, "Телеграф" решил оценить стоимость любимого автомобиля россиян "Лада Гранта". Это детище российского автопрома уже получило особую славу, после того, как его начали раздавать семьям убитых в Украине солдат армии РФ.

Как оказалось, эти автомобили существуют в нескольких комплектациях, поэтому для прозрачности подсчетов возьмем стандартную комплектацию "Лады Гранта" с кузовом седан.

Просмотр профильных сайтов показал, что на конец 2021 года, то есть перед началом вторжения в Украину, среднестатистическому россиянину пришлось бы отдать за нее 560 900 рублей. В январе 2025 года российские СМИ пожаловались на то, что тот же автомобиль в той же комплектации обойдется минимум в 746 400 рублей.

Разница приличная, но мы же все помним об инфляции и прочем экономическом, а потому стоит указать и стоимость в долларах:

при среднем курсе в 2021 году в 73,5 рубля за доллар у нас вышло бы 7631 доллар за "Ладу Гранту" в базовой комплектации;

в январе 2025 года курс в России колебался на уровне 95 рублей за доллар, а стоимость "Гранты" в этом случае составила бы 7857 долларов

То есть, даже за базовую модель россиянам придется отдать на 226 долларов больше, чем в 2021 году.

Но, тут тоже есть момент — США запретили ввозить доллары в Россию, а с рублями в цивилизованных странах не очень-то и хотят связываться. Так что нужна более солидная "валюта". Например, хлеб.

По данным Росстата в 2021 году средняя цена на килограмм хлеба "из ржаной муки и из смеси ржаной муки и пшеничной" составила 74,91 рубля. Среднюю официальную цену на 2025 год найти не удалось, а последнее упоминание в российских СМИ относилось к сентябрю 2024 года — 82,35 рубля за килограмм.

То есть за базовую "Гранту" в 2021 году пришлось бы отдать 7487 килограммов хлеба упомянутого сорта (или 14 974 стандартные советские полукилограммовые буханки), в то время как к осени 2024 года — 9063 кг (18 126 буханок). Таким образом, получается, что реальная стоимость самой простенькой "Гранты" для россиян выросла на три тысячи буханок хлеба, в то время как на другие модификации рост цен будет еще более значительным.

Стоит отметить, что новый президент США Дональд Трамп после прихода ко власти пообещал обвалить цены на нефть. Считается, что это будет очень серьезным ударом по российской экономике.