Трамп може покласти край правлінню Путіна, використавши всього один важіль тиску

Трамп міг відчути слабину в російській економіці та змінити своє ставлення до Путіна

Президент США Дональд Трамп, який вже активно почав підписувати важливі укази, може змусити Володимира Путіна швидко припинити війну між Росією та Україною. Для цього він має специфічні важелі впливу, які пов'язані з нафтою.

Про це пише видання TIME. На думку Трампа, Путін своїми руками руйнує Росію і їхня економіка летить у прірву.

"Повернення Трампа може скинути економіку Росії з урвища і завдати смертельного удару режиму Путіна, що хитається", — йдеться в матеріалі.

На думку журналістів, Трамп змінив свою позицію щодо Путіна, щойно дізнався, наскільки слабка насправді російська економіка.

"Росія не може компенсувати втрату експорту нафти, оскільки вона вже втратила 90% свого колишнього експорту природного газу завдяки тому, що Європа нарешті відмовилася від залежності від російського трубопровідного газу. Країна вносить дуже мало у світову економіку, крім експорту енергоносіїв", — підкреслює TIME.

Нафтові доходи є потужним стримуючим фактором для російської економіки, і Трамп зрозумів силу цього важеля. Перспективи продажів російської нафти тепер зовсім інші, і прямий економічний крах РФ наразі здається набагато вірогіднішим.

З обіцянками Трампа знизити ціни на нафту і збільшити внутрішній видобуток нафти в США на 3 мільйони барелів на день, світ більше не потребуватиме російського видобутку нафти так само, як раніше.

"Якщо Трамп запровадить будь-які додаткові санкції та експортні обмеження щодо російських нафтових компаній, тоді Путін буде майже благати про полегшення, оскільки його економіка розвалиться, а доходи від експорту скорочуватимуться. Це буде смертельний удар", — резюмує видання.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп цікаво відповів на питання про завершення війни за 24 години. При цьому він підтвердив своє прагнення завершити війну Росії проти України. Політик заявив, що її взагалі не мало бути.