У Vodafone пояснили, чому не можуть зробити дешеві тарифи для пенсіонерів

Схоже, всі мобільні оператори не хочуть відмовлятися від нав’язування непотрібних послуг, щоб зробити тарифи доступнішими

Пенсіонери, які користуються послугами Vodafone, просять зробити для них дешевший тариф без доступу в інтернет, проте компанія відмовляється.

Оператор пояснює це збільшенням своїх витрат і стверджує, що пропонує клієнтам різні способи заощадити.

Один з абонентів закликав оператора створити спеціальний тариф для людей похилого віку, які не потребують користування інтернетом. Він пропонує, щоби плата за такий тарифний план була в межах 100-150 гривень, оскільки деякі пенсіонери не можуть платити 200-300 гривень за користування мобільним зв’язком.

Інший коментатор був різкішим у своїх висловлюваннях і написав, що компанія просто обдирає людей.

Представники Vodafone відповідали клієнтам, що не можуть запропонувати спеціальний тариф для людей похилого віку, які не потребують користування інтернетом. Причинами є подорожчання електроенергії, а також необхідність купувати додаткове обладнання та пальне, щоб зв’язок безперебійно працював в умовах війни.

Нагадаємо, раніше клієнти "Київстар" обурювалися тим, що скільки б абоненти не просили зробити тариф без інтернету, оператор залишається глухим до їхніх потреб. У компанії відповіли, що сьогодні мобільний інтернет є неодмінною частиною телеком-послуг, тому безкоштовні гігабайти входять до будь-якого доступного тарифу.