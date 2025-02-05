"Сподіваюся, буде щось кардинальне": Трамп заявив про дуже конструктивні переговори щодо України

Американський лідер заявив, що багато українських міст виглядають гірше, ніж Сектор Гази

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ведуть "дуже конструктивні переговори щодо України". Він додав, що "зробить все", щоб зупинити війну в Україні.

Таку заяву глава США зробив під час пресконференції у Білому домі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, пише "Голос Америки". Трамп заявив, що через руйнування в Україні міста виглядають "так само погано, як Газа, і навіть гірше".

"Зараз міста значною мірою зруйновані. Ми говоримо про дуже сумне видовище. Ми говоримо про Газу. Що ж, багато з цих міст виглядають так само погано, як Газа, а то й гірше", – сказав президент США.

Він назвав війну, яку Росія веде проти України, "абсолютна бійня". За словами Трампа, його адміністрація веде переговори з Росією та Україною, намагаючись зупинити цю війну.

"Ми ведемо дуже хороші переговори, і я думаю, що у нас це вийде. Думаю, щось буде, сподіваюся, кардинальне", – додав Трамп.

Проте жодних деталей свого плану щодо зупинки війни він не надав. Також лідер США не відповів на запитання, чи вимагатиме від росіян залишити окуповані ними території України.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Офісі президента прокоментували заяви Дональда Трампа що він вже веде переговори з Україною та Росією. Там зазначили, що на цьому етапі Київ та Вашингтон погоджують час, щоб провести зустріч представників адміністрацій.