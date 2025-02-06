За неправильні показники лічильника українка отримала штраф у 9 тисяч. Як так вийшло і чи довелося його платити

Жінка завжди вчасно платила за всі комунальні послуги

За помилково передані показники газового лічильника українці нарахували штраф майже 9 тисяч гривень. Жінка звернулася до газопостачальних компаній для виправлення помилки, але отримала відмову.

Замість вирішення питання, постачальник газу через рік надіслав судовий наказ про стягнення коштів. Про це йдеться у рішенні Талалаївського районного суду Чернігівської області.

Жінка написала заяви до "Чернігівгаз збуту", "Нафтогазу" та обласного відділення енергетичної комісії. У зверненнях вона пояснила, що випадково подала завищені показники газового лічильника.

Оскільки в споживачки низький дохід, вона звернулася до безоплатної юридичної допомоги в Талалаївці. Юристка допомогла скласти заяву до суду, щоб скасувати штраф.

Під час розгляду справи з'ясувалося, що жінка завжди вчасно платила за всі комунальні послуги. Суд став на бік споживачки та скасував вимогу сплатити 8395 гривень боргу і 268 гривень судового збору. Тепер газова компанія може спробувати довести свою правоту через звичайний судовий позов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українця з розумовою відсталістю звинуватили в ухилянні від мобілізації. Уже відомо, що вирішив суд.