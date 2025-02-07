Комунальні пільги скасовують: кого залишать без знижок у 2025 році?

Держава переглянула пільги на "комуналку": що змінилося?

З 1 січня 2025 року в Україні змінилися правила отримання пільг на комунальні послуги. Тепер пільги надаватимуться не лише за категорією громадян, а й залежно від їхнього доходу.

Якщо середній місячний дохід на одну особу в сім’ї перевищує 4 240 гривень, знижки на оплату комунальних послуг скасовуються. Про це йдеться в постанові Кабміну №1553.

Хто втратить пільги?

Нові правила тепер торкнуться тих, хто раніше отримував пільги незалежно від рівня доходу. Серед них:

Постраждалі від Чорнобильської катастрофи (категорії 1 і 2) та їхні родичі.

Реабілітовані жертви політичних репресій, які стали інвалідами.

Колишні військові, які отримали інвалідність під час служби.

Родичі загиблих військових, зокрема вдови, батьки та зниклі безвісти.

Ветерани МВС, Нацполіції та їхні сім’ї.

Депортовані особи, які досягли пенсійного віку.

Колишні в’язні концтаборів і гетто, а також діти, народжені в таких місцях

Якщо їхній дохід перевищує 4 240 грн на місяць, пільги будуть скасовані.

Хто ж збереже пільги?

Дані зміни не торкнуться учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність через війну. Вони продовжать отримувати знижки на комунальні послуги незалежно від рівня доходу.

Чому це відбулося?

Уряд пояснює таке нововведення необхідністю більш справедливого розподілу державної допомоги. До того ж тарифи на комунальні послуги постійно зростають:

У 2024 році електроенергія подорожчала на 63% .

. Очікується перегляд тарифів на газ і воду вже в травні 2025 року.

Для багатьох українців, на жаль, ці зміни стануть серйозним фінансовим викликом. Втрата пільг у поєднанні з ростом тарифів змушує замислитися про нові стратегії економії на комунальних послугах.

Раніше "Телеграф" писав, як можна платити менше за електроенергію вже зараз.