Виживання на зарплату викладача: скільки він отримує і що може собі дозволити
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Молодий викладач в Україні: яка реальна зарплата та що за неї можна придбати?
Робота викладача вищого навчального закладу завжди асоціювалася з престижем, інтелектуальним розвитком та можливістю займатися наукою. Однак реальність фінансового забезпечення молодих викладачів в Україні далека від ідеалу.
Давайте розберемося, яку зарплату отримує викладач, які обов’язки він виконує та які перспективи його чекають. Виконавчий директор УКФ Владислав Берковський у своєму Facebook висловив свою думку з цього приводу.
На момент приходу до університету молодий викладач, який має ступінь кандидата наук та займає посаду доцента кафедри на повну ставку, отримує:
- Оклад згідно з Постановою № 36 – 11 384 грн
- Доплата за науковий ступінь (15%) – 1 707 грн
Загальна сума – 13 091 грн до оподаткування. Після сплати податків викладач отримує 10 080 грн на руки.
Через 3 роки роботи він отримає надбавку за вислугу років 10% (1 138 грн) – тобто 10 957 грн "чистими".
Через 5 років викладач може претендувати на вчене звання доцента (+25% до зарплати), після чого його дохід зросте до 13 148 грн.
Ще через 5 років він отримає надбавку 20%, і його зарплата становитиме 14 025 грн.
Максимально при найкращих умовах, з усіма надбавками та можливими доплатами за інтенсивність праці, зарплата викладача може досягати 20-21 тис. грн на місяць.
Які ж обов’язки виконує викладач?
За таку зарплату молодий викладач має виконати величезний обсяг роботи:
Методична робота:
- Підготувати методичні матеріали для кожної дисципліни.
- Розробити навчальні програми для різних форм навчання.
Навчальний процес:
- Викладати 4-5 предметів на рік (у деяких викладачів – до 15-20 предметів).
- Проводити лекції, семінари, практичні заняття.
- Готувати презентації та навчальні матеріали.
Наукова діяльність:
- Керувати студентськими науковими роботами та дипломними проектами.
- Готувати публікації у наукові журнали (часто за власний кошт).
- Проходити міжнародні стажування (також платно).
Адміністративна робота:
- Брати участь у кафедральних засіданнях, конференціях, організаційних заходах.
- Виконувати додаткові обов’язки в університеті.
З таким рівнем зарплати мотивувати викладачів викладати якісно та займатися наукою стає складніше.
Що ж може дозволити собі викладач на свою зарплату?
На жаль, цієї суми ледь вистачає на основні потреби.
- Комунальні послуги (квартира 40-50 м²): 3 000 – 4 500 грн
- Оренда житла в Києві (1-кімнатна квартира): 10 000 – 15 000 грн
- Проїзд у громадському транспорті: в середньому 700 грн
- Харчування (мінімальний набір продуктів): 6 000 – 8 000 грн
- Ліки та медичні витрати: 500 – 1 500 грн
Зарплати молодого викладача не вистачає навіть на оренду житла у Києві. Більшість або живе у гуртожитках, або поєднує роботу в кількох університетах, займається репетиторством чи шукає підробітки.
Якщо викладач хоче відкласти гроші, це можливо тільки за рахунок дуже жорсткої економії. Наприклад, поїхати у відпустку за кордон майже нереально – адже навіть бюджетна подорож коштуватиме від 30 000 грн.
Чому викладачі все ж залишаються у ЗВО?
Попри фінансові труднощі, викладацька діяльність має свої плюси:
- Моральне задоволення від роботи зі студентами.
- Можливість уникнути мобілізації.
- Доступ до наукових грантів та міжнародних стажувань.
- Довга літня відпустка.
- Стабільна зарплата (хоч і невисока).
- Доступ до бібліотек та наукових ресурсів.
- Пільгові кредити на житло через програму "єОселя".
Реальність викладачів ЗВО в Україні – це високе навантаження при низькому рівні зарплат. Без системного підвищення оплати праці та стимулів для наукової діяльності ситуація лише погіршуватиметься, а якість освіти продовжить падати.
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