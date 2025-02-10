Виживання на зарплату викладача: скільки він отримує і що може собі дозволити

Молодий викладач в Україні: яка реальна зарплата та що за неї можна придбати?

Робота викладача вищого навчального закладу завжди асоціювалася з престижем, інтелектуальним розвитком та можливістю займатися наукою. Однак реальність фінансового забезпечення молодих викладачів в Україні далека від ідеалу.

Давайте розберемося, яку зарплату отримує викладач, які обов’язки він виконує та які перспективи його чекають. Виконавчий директор УКФ Владислав Берковський у своєму Facebook висловив свою думку з цього приводу.

На момент приходу до університету молодий викладач, який має ступінь кандидата наук та займає посаду доцента кафедри на повну ставку, отримує:

Оклад згідно з Постановою № 36 – 11 384 грн

згідно з Постановою № 36 – Доплата за науковий ступінь (15%) – 1 707 грн

Загальна сума – 13 091 грн до оподаткування. Після сплати податків викладач отримує 10 080 грн на руки.

Через 3 роки роботи він отримає надбавку за вислугу років 10% (1 138 грн) – тобто 10 957 грн "чистими".

Через 5 років викладач може претендувати на вчене звання доцента (+25% до зарплати), після чого його дохід зросте до 13 148 грн.

Ще через 5 років він отримає надбавку 20%, і його зарплата становитиме 14 025 грн.

Максимально при найкращих умовах, з усіма надбавками та можливими доплатами за інтенсивність праці, зарплата викладача може досягати 20-21 тис. грн на місяць.

Які ж обов’язки виконує викладач?

За таку зарплату молодий викладач має виконати величезний обсяг роботи:

Методична робота:

Підготувати методичні матеріали для кожної дисципліни.

Розробити навчальні програми для різних форм навчання.

Навчальний процес:

Викладати 4-5 предметів на рік (у деяких викладачів – до 15-20 предметів).

(у деяких викладачів – до 15-20 предметів). Проводити лекції, семінари, практичні заняття.

Готувати презентації та навчальні матеріали.

Наукова діяльність:

Керувати студентськими науковими роботами та дипломними проектами.

Готувати публікації у наукові журнали (часто за власний кошт).

Проходити міжнародні стажування (також платно).

Адміністративна робота:

Брати участь у кафедральних засіданнях, конференціях, організаційних заходах.

Виконувати додаткові обов’язки в університеті.

З таким рівнем зарплати мотивувати викладачів викладати якісно та займатися наукою стає складніше.

Що ж може дозволити собі викладач на свою зарплату?

На жаль, цієї суми ледь вистачає на основні потреби.

Комунальні послуги (квартира 40-50 м²): 3 000 – 4 500 грн

(квартира 40-50 м²): Оренда житла в Києві (1-кімнатна квартира): 10 000 – 15 000 грн

в Києві (1-кімнатна квартира): Проїзд у громадському транспорті : в середньому 700 грн

: в середньому Харчування (мінімальний набір продуктів): 6 000 – 8 000 грн

(мінімальний набір продуктів): Ліки та медичні витрати: 500 – 1 500 грн

Зарплати молодого викладача не вистачає навіть на оренду житла у Києві. Більшість або живе у гуртожитках, або поєднує роботу в кількох університетах, займається репетиторством чи шукає підробітки.

Якщо викладач хоче відкласти гроші, це можливо тільки за рахунок дуже жорсткої економії. Наприклад, поїхати у відпустку за кордон майже нереально – адже навіть бюджетна подорож коштуватиме від 30 000 грн.

Чому викладачі все ж залишаються у ЗВО?

Попри фінансові труднощі, викладацька діяльність має свої плюси:

Моральне задоволення від роботи зі студентами.

Можливість уникнути мобілізації.

Доступ до наукових грантів та міжнародних стажувань.

Довга літня відпустка.

Стабільна зарплата (хоч і невисока).

Доступ до бібліотек та наукових ресурсів.

Пільгові кредити на житло через програму "єОселя".

Реальність викладачів ЗВО в Україні – це високе навантаження при низькому рівні зарплат. Без системного підвищення оплати праці та стимулів для наукової діяльності ситуація лише погіршуватиметься, а якість освіти продовжить падати.

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