Что выгоднее, пенсия по возрасту или по инвалидности — после 60 нужно выбрать одну

Если человек получает пенсию по инвалидности, он может перейти на выплату по возрасту

Пенсию по возрасту назначают со дня, следующего за 60 лет, если хватает стажа. Это при условии, если человек обратился за выплатой в течение 3 месяцев.

Однако есть случаи, когда человек может добровольно выбрать не получать пенсию по возрасту. Это возможно при выборе другого вида пенсии, например, по инвалидности. Обычно выбирают тот вид, который больше.

Пенсия по инвалидности II группы составляет 90% от пенсии по возрасту. Важным фактором является то, когда человек получил инвалидность – при назначении пенсии по возрасту учитывается дополнительный стаж, то есть период со дня установления инвалидности до достижения 60 лет. Если инвалидность была установлена в молодом возрасте, длительный дополнительный стаж может сделать переход на пенсию по возрасту менее выгодным.

Обращаться по поводу изменения пенсии ПФУ рекомендует тем, кто после назначения пенсии по инвалидности продолжал работать. Если такой пенсионер имеет не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения инвалидности, при первом переходе на пенсию по возрасту его расчет осуществляется по тем же правилам, что и при новом назначении. В этом случае учитывается средняя заработная плата за три года, предшествующих обращению.

Переход с одного вида пенсии в другой происходит с момента подачи заявления и всех необходимых документов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что даже если получать меньше минимальной зарплаты на 2025 год, можно получить пенсию выше 2400 грн. Напомним, для выхода на пенсию в 2025 году нужны 32 года стажа.