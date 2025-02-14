Lifecell масово закриває тарифи: які зміни чекають абонентів

Масштабні зміни від lifecell: закриття популярних тарифів.

Український мобільний оператор Lifecell оголосив про масштабні зміни у своїй тарифній політиці. Компанія поступово закриватиме одразу 40 тарифних планів, а абоненти будуть переведені на нові умови обслуговування.

Однак відбудеться це не одномоментно – очікується, що процес розпочнеться 17 лютого та триватиме до 20 березня, – пише OBOZ.UA

Коли та як відбудуться зміни?

Закриття тарифів розпочнеться 17 лютого 2025 року та триватиме до 20 березня 2025 року. Вже з 10 лютого абоненти почнуть отримувати SMS-повідомлення з деталями щодо їх переходу на нові тарифні плани. Lifecell запевняє, що процес буде поступовим і користувачі завчасно дізнаються про всі зміни.

Які тарифи закриває Lifecell?

Список тарифних планів, що припинять своє існування, досить значний. До нього увійшли як популярні тарифи, так і менш відомі пропозиції:

"Шкільний Лайф";

"Просто Лайф 2020";

"Просто Лайф. Регіон 2020";

"Практичний";

"Пільговий";

"Залізна Двадцятка";

"Зручний";

"BiP Жара" та "BiP Жара Плюс";

"Ізі Лайф";

"Жара GO", "Жара GO PLUS";

"ХайП";

"Жара Лайт", "Жара Лайт 2021";

"Смарт М", "Смарт L", "Смарт Лайф 2020";

"Хітмейкер";

"БОМБА";

"Лайфхак PLATINUM", "Platinum Лайф 2020", "Platinum 2019";

"Premium", "Premium Exclusive";

"Інтернет БЕЗМЕЖ 2020", "Інтернет Жара";

"Вільний Лайф 2020", "Вільний Лайф. Регіон 2020";

"Лайфхак Контракт", "Platinum Контракт", "Premium Contract";

"Ґаджет 2020";

"4 Безліміти";

"Свобода Плюс" з пакетами XS, S, M, L.

Що буде далі: нові тарифи та можливості

Після закриття старих тарифів абонентам буде запропоновано перейти на оновлені тарифні плани з сучасними умовами та послугами. Lifecell поки не розкриває подробиць нових тарифів, але обіцяє кращу якість зв’язку, більше мобільного інтернету та вигідні пропозиції для користувачів різних категорій.

Чому Lifecell закриває тарифи?

Такі зміни зазвичай пов’язані з оновленням тарифної лінійки, оптимізацією послуг та впровадженням сучасних технологій. Це дозволяє операторам адаптувати свої пропозиції до ринкових умов та потреб користувачів.

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