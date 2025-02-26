Бізнесу приготуватися! ФОП можуть отримати величезні штрафи вже з березня 2025 року

Підприємцям на замітку: як не потрапити під нові штрафи?

З березня 2025 року фізичні особи-підприємці (ФОП) в Україні можуть зіткнутися з серйозними штрафами за порушення законодавства. Зміни стосуються безготівкових розрахунків, податкових, трудових та реєстраційних норм.

Підприємцям варто заздалегідь підготуватися, щоб уникнути значних фінансових санкцій, про це повідомляє джерело Новини Live.

Основні штрафи для ФОП у 2025 році

Відсутність POS-терміналу – штраф від 1 700 до 17 000 грн, а також додатковий штраф у 8 500 грн від Держпродспоживслужби.

– штраф від 1 700 до 17 000 грн, а також додатковий штраф у 8 500 грн від Держпродспоживслужби. Ігнорування запитів від податкової – за ненадання документів або відповідей підприємцю доведеться сплатити 8 000 грн.

– за ненадання документів або відповідей підприємцю доведеться сплатити 8 000 грн. Порушення трудового законодавства – неоформлення працівників може коштувати від 80 000 до 240 000 грн за кожного. За діяльність без реєстрації ФОП загрожує штраф від 17 000 до 85 000 грн.

– неоформлення працівників може коштувати від 80 000 до 240 000 грн за кожного. За діяльність без реєстрації ФОП загрожує штраф від 17 000 до 85 000 грн. Перешкоджання перевіркам – відмова у доступі інспектора праці обійдеться у 128 000 грн.

– відмова у доступі інспектора праці обійдеться у 128 000 грн. Порушення касової дисципліни – продаж без РРО призведе до штрафу у розмірі 100% вартості товару, а повторне порушення – 150%.

– продаж без РРО призведе до штрафу у розмірі 100% вартості товару, а повторне порушення – 150%. Використання застарілих фіскальних чеків — штраф у розмірі 100% від суми, зазначеної у такому чеку (нова форма фіскального чека набуває чинності з 1 березня 2025 року)

Як ФОП уникнути штрафів?

Встановити POS-термінали у місцях продажу. Дотримуватися податкових і трудових норм. Вчасно відповідати на запити контролюючих органів. Офіційно оформлювати найманих працівників. Використовувати нові форми фіскальних чеків із 1 березня 2025 року.

Зміни можуть суттєво вплинути на малий бізнес, тож варто заздалегідь перевірити відповідність своєї діяльності законодавству.

Раніше "Телеграф" писав про те, що для ФОП змінили правила подання податкової звітності та про що важливо знати.