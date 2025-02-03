Для ФОП змінили правила подання податкової звітності: що важливо знати

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Міністерство фінансів України затвердило нову форму податкового розрахунку сум ПДФО та ЄСВ. Це стосується всіх податкових агентів, зокрема юридичних осіб та ФОП, які виплачують доходи фізичним особам.

Про це повідомляється на офіційному сайті Мінфіну. Ці нововведення мають забезпечити збалансованість бюджету за умов воєнного стану.

Так, з 2025 року податковий розрахунок з ПДФО та ЄСВ тепер подаватиметься щомісяця, а не раз на квартал. Звіти необхідно подавати до 20 числа наступного місяця після закінчення звітного.

Ці зміни були запроваджені після поновлення Податкового кодексу України у 2024 році.

"До 10 лютого 2025 року подаватимуться звіти за IV квартал 2024 року за старою формою, а звіт за січень 2025 року вже слід подати за новою формою до 20 лютого 2025 року", — йдеться у повідомленні.

Нова форма звіту змінює його структуру і відтепер включатиме основний розрахунок та кілька додатків:

Ці зміни стосуються всіх податкових агентів, включаючи юридичних та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють виплати фізичним особам.

Простими словами, ці зміни стосуватимуться тих, хто має найманих співробітників. Для ФОП, які є платниками єдиного податку все залишається по-старому і звітність необхідно подавати після завершення кварталу або року.

"Введення нової форми об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ із щомісячним поданням сприятиме більш ефективному контролю за надходженнями до бюджету та спростить процес звітності для платників податків", — наголосили в міністерстві.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні вводять нові податки та піднімають старі. Так, з 1 січня 2025 року в Україні зріс військовий збір на зарплати фізосіб – з 1,5 до 5%. Однак при цьому підвищення не торкалося військовослужбовців.