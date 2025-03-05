"Зеленський робить все можливе": коли Трамп може змінити ставлення до України

Адміністрація Трампа може змінити риторику щодо України – президент Литви.

Литовські посадовці сподіваються на зміну підходу США до України після виступу президента Дональда Трампа в Конгресі. Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Київ веде активну роботу з адміністрацією США, що може сприяти покращенню їхніх відносин.

Як повідомляє видання LRT.It, ставлення Трампа до України покращиться найближчим часом. "Президент Володимир Зеленський робить усе можливе, щоб залишити емоції позаду та конструктивно співпрацювати з Вашингтоном. Це підтверджується не лише листом, а й активними контактами з представниками адміністрації США", – сказав Науседа.

Литовський лідер вважає, що тональність команди Трампа щодо України може змінитися найближчим часом. Ці заяви пролунали після того, як американський президент повідомив Конгресу про отримане повідомлення від Зеленського, в якому український лідер висловлював готовність до переговорів із Росією та співпраці зі США у сфері корисних копалин.

Прем’єр-міністр Литви Ґінтаутас Палуцкас також відзначив зміни у риториці Трампа. Він наголосив, що у виступі американського лідера звучали "м’якші тони", що може свідчити про можливість переговорів.

"Якщо порівняти з гострою розмовою між Зеленським і Трампом минулого тижня, то зараз ми бачимо більш конструктивний тон. Це обнадійливий сигнал не лише для України, а й для Литви та всього регіону", – заявив Палуцкас.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після публічної суперечки між українським і американським президентами Білий дім призупинив військову допомогу Україні, а угода про корисні копалини залишилася непідписаною. Після цього Зеленський намагався налагодити відносини, наголошуючи в соцмережах, що їхня суперечка була "прикрою" і що він прагне "виправити ситуацію".