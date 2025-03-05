Трамп збрехав про Україну під час виступу у Конгресі

Мова знову йшла про гроші

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у своєму першому виступі на спільному засіданні палат Конгресу заявив, що США нібито витратили на Україну 350 млрд. доларів. Однак це не є правдою.

Про це пише Aljazeera. Старший радник з оборони та безпеки в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Марк Канчіан розповів, про яку насправді суму може йтися.

"Більшість оцінок коливається в діапазоні від 175 до 185 мільярдів доларів", — зазначив він.

Там, цифра вийшла вдвічі меншою, ніж озвучив Дональд Трамп.

При цьому сайт Ukraine Oversight спеціального генерального інспектора операції Atlantic Resolve, створеного урядом США у 2014 році для координації військової допомоги Україні, повідомив, що станом на 30 вересня 2024 року США витратили 183 мільярди доларів на допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому цього року Трамп зробив нову заяву щодо цифр військової допомоги Україні від Штатів. За його словами, Україна отримала 67 млрд доларів військової допомоги та 31,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. До цього він заявляв, що президент України Володимир Зеленський нібито змусив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів.

У Пентагоні спростували заяви Трампа про 350 млрд. допомоги Україні.