В елітному готелі і на 200 людей: яким було весілля доньки Юлії Тимошенко у Києві

Донька політикині мала розкішне весілля у столиці

Народна депутатка від "Батьківщини" Юлія Тимошенко має єдину доньку Євгенію. Після початку повномасштабної війни, жінка разом з чоловіком і дітьми перебралась у Дубаї. У шлюбі з бізнесменом Артуром Чечоткіним Євгенія перебуває вже понад 10 років.

"Телеграф" нагадає, яким було весілля доньки Юлії Тимошенко та Артура Чечоткіна.

Весілля Євгенії Тимошенко та Артура Чечоткіна

Євгенія Тимошенко вийшла заміж за підприємця Артура Чечоткіна у 2014 році. Весілля відбувалося спершу у готелі Marriott, що розташований на території НСК "Олімпійський", а потім — у Конча-Заспі. Повідомляється, що гості приїжджали на свято на дорогих автівках. Вони приходили на весілля з подарунками та великими букетами квітів.

На весілля Євгенії Тимошенко приїжджали на розкішних автівках, фото KP.UA

Сходи у готелі були прикрашені свічками, що створювало романтичну атмосферу. Вхід біля приміщення був прикрашений квітковими букетами та скульптурами. Охорона ретельно перевіряла гостей за списком запрошених.

Вхід до готелю прикрасили свічками, фото KP.UA

Загалом вечірка відбулась у стилі "Великий Гетсбі", події якого відбувалися у США під час економічного розвитку. Тож все супроводжувалось джазом, гламуром і розкішшю.

Прикрашений вхід, де святкували весілля Євгенії Тимошенко, фото KP.UA

Одна з танцівниць, яка виступала на весіллі, перед торжеством оприлюднила фото з репетиції номера. Виявилось, що на весіллі виступав камерний ансамбль "Київські солісти", який виконував класичну музику. Також виступали співачки Тіна Кароль та Ін-Грід, що з Італії.

Танцівниця, яка виступала на весіллі Тимошенко, фото Ukr.media

На весіллі було близько 200 гостей, серед яких — чимало високопосадовців і політиків. Окремі з них були у білих капелюхах і костюмах. Зокрема, там помітили Сергія Власенко, Олександру Кужель, Бориса Ложкіна, Бориса Тарасюка і Григорія Немирю. А от наречений та наречена залишилися непоміченими для преси.

Гості на весіллі Євгенії Тимошенко, фото KP.UA

Прикрашений вхід на весіллі Євгенії Тимошенко, фото KP.UA

Гості приходили з великими букетами, фото KP.UA

Також у мережу потрапило фото весільного букета, який спіймала гостя Маргарита з Одеси. Він був створений з білих орхідей та троянд. Такими ж квітами був оздоблений готель Marriott.

Оздоблення готелю Marriott, фото Ukr.media

Букет, який спіймали на весіллі Тимошенко, фото Ukr.media

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має особняк Євгенії Тимошенко під Києвом. Він розташований у котеджному містечку "Конча-Озерна".