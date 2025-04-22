Політолог, військовий ЗСУ Кирило Сазонов розповів про те, що змусило Росію змінити позицію

О, друзі, диво відбулося! Бункерний щур упокорив гординю велику і висловлює бажання поговорити з Володимиром Зеленським про мир. Ось лише раніше український президент запровадив заборону на прямі переговори з російським диктатором. В принципі, питання технічне. Зеленський як ініціював цю заборону, так і скасує. Але слушним залишається питання — а що в Москві трапилося? Звідки раптом таке бажання поговорити особисто без посередників чи обміну листами?

Хто не відстежив, коротко. Ще у понеділок Путін відреагував на пропозицію Зеленського зупинити обстріл об’єктів цивільної інфраструктури на 30 днів. У рамках руху до якоїсь мирної угоди. Позиція українського президента є логічною і викликає повну підтримку в Європі та США. Справді, добрий крок. Переговори можуть бути тривалими та складними. Бойові дії лінії бойового зіткнення – окрема тема обговорення. А бути по тилах, по цивільних об’єктах можна перестати зараз.

Бункерний побачив, що втрачає ініціативу та відреагував. Але раніше він просто ігнорував заяви Києва та, коли вигідно, виступав зі своїми. Як із так званим "великоднім перемир’ям" — оголосив в односторонньому порядку і ні з ким не погоджував. А тут раптом заявив, що Росія "завжди позитивно ставилася до будь-яких мирних ініціатив". І додав: "Сподіваємося, що й представники київського режиму вчинять так само".

Після цього з роз’ясненнями вискочив його прессекретар Пєсков. Який довго і докладно пояснював, що господар мав на увазі. З його слів, господар готовий вести ПРЯМІ переговори з Україною. Зокрема про відмову від ударів по цивільних об’єктах. Ось тільки Україна зі свого боку має зняти заборону на прямі переговори з Путіним. Тому що без них ніяк, дуже потрібні прямі контакти.

А що сталося? Ще вчора, як і останнім часом, за заявами Кремля Зеленський був взагалі не зовсім легітимний. Виборів в Україні давно не було і незрозуміло з ким розмовляти – я зараз їх буквально цитую. Натякали, що відхід Зеленського та вибори взагалі неодмінна умова мирних переговорів. Що раптом сталося? Чому така зміна щодо українського президента. Від "нелегітимний" і "ні з ким говорити", до "усуньте юридичні перешкоди для прямих переговорів". Термін "Київський режим", щоправда, зберігся у лексиконі, але тут уже справа звички.

Схоже, загальна оцінка економічних перспектив самої Росії та геополітичних спілок змусила Кремль терміново йти на якісь рухи. Ні, вони не мають наміру швидко оголосити перемир'я з переходом до тривалого світу. Ні, вони не готові поступатися і різко змінювати свої вимоги до України. Поки що не готові. Але розуміння того, що всі їхні плани летять у кошик, уже наздоганяє. І жодні угоди з Вашингтоном тут не врятують.

Ось і починаються судомні спроби домовлятися з усіма окремо. З Києвом, із Брюсселем, із Лондоном. А бажано взагалі з усіма європейськими столицями по одній. Так можна всіх трохи заплутати і вийти зі зашморгу з мінімальними подряпинами. Переговори з більш-менш монолітним блоком Україна-ЄС не дадуть Москві необхідного результату. От і почалися метання. Перша ознака розуміння поразки, що наближається. Це добре. Нехай починають звикати до цієї думки. Ми не гопники, але ознаки страху та слабкості теж вміємо зчитувати.

Джерело: пост Сазонова у Facebook.