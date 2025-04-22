Прикидаються чи дурні? В Кремлі розвели плечима щодо мирного плану Трампа

Умови цього плану можуть здатися Росії привабливими

Зміст мирного плану Трампа стосовно врегулювання війни в Україні наразі невідомий нікому в Кремлі. У понеділок, 21 квітня, президент США заявив, що збирається розкрити зміст свого плану протягом трьох днів.

Про відсутність інформації в Кремлі повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, ніхто б не став робити цей план публічним.

"Росія продовжує контакти зі США, але не варто вкладати врегулювання по Україні в короткі часові рамки", – зауважив прессекретар.

Оприлюдненою, однак не підтвердженою офіційно, є інформація про те, що план Трампа містить відмову України від вступу в НАТО, потенційне визнання Штатами анексії Криму Росією, а також визначення території навколо ЗАЕС нейтральною, з контролем з боку США.

Як повідомляли в WSJ, Вашингтон вже передав ці пропозиції Києві в конфіденційному документі під час переговорів в Парижі 17 квітня. Їх також отримали і представники європейських країн, які залучені до мирного процесу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що перемир’я, яке Росія порушила тисячі разів, показало — сторони по-різному розуміють "мир". Чи витримає план Трампа випробування переговорами в Лондоні 23 квітня?