Графік переговорів щодо війни: на Україну чекає не тільки зустріч з американцями в Лондоні

Відбудуться не лише важливі зустрічі

До кінця поточного тижня (21-27 квітня) очікується кілька важливих подій, які можуть мати велике значення у питанні врегулювання війни в Україні. Очікується, що відбудуться не лише важливі зустрічі, а також буде сказано фінальне слово щодо "ресурсної угоди" між Україною та США.

Докладніше про майбутні події розповідає "Телеграф".

Найближча зустріч відбудеться вже у середу 23 квітня. І йдеться про зустріч американців із українською делегацією та європейцями в Лондоні. Одним із головних завдань є відповідь Києва та Європи на озвучені в Парижі умови американців щодо припинення вогню та мирного процесу. Не виключено, що можуть бути висунуті зустрічні пропозиції та виправлення. Можливо, буде висунуто зустрічну пропозицію.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у Лондоні першочергово обговорюватимуть питання безумовного припинення вогню.

За результатами зустрічі в Лондоні буде зрозуміло, з чим спеціальний посланник президента США Стівен Віткофф полетить до Москви для обговорення з російською стороною. У Росії вже натякають, що якщо "зустрічна пропозиція" з Лондона сильно відрізнятиметься від початкових умов, то переговори можуть закінчитися провалом.

Наступною важливою подією буде похорон Папи Римського, на якому буде як президент України Володимир Зеленський, так і президент США Дональд Трамп. Офіційні зустрічі не заплановані, проте президенти можуть перетнутися під час свого перебування у Ватикані.

А ось до суботи, 26 квітня, очікується завершення переговорів щодо "ресурсної угоди" між Україною та США. Відповідна дата стоїть в оприлюдненому минулого тижня Меморандумі. Водночас Держдеп США наполягає на тому, що угода не пов’язана з врегулюванням війни. Але йдеться про прямий зв’язок, адже все-таки мовиться про копалини та метали, які знаходяться на певних територіях.

Щобільше, на тлі такої низки важливих подій важко не звернути увагу на нещодавню заяву Дональда Трампа. Президент США сказав, що домовленості щодо припинення вогню в Україні можуть бути досягнуті вже до кінця цього тижня.

Нагадаємо, "Телеграф" запитав у дипломатів, про що насправді США та Україна говоритимуть у Лондоні і чи може Трамп вийти з переговорів.