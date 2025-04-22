Енергетики — під забороною: нардепи планують штрафувати підлітків за вживання популярних напоїв

До 16 років за дітей відповідатимуть їхні батьки

В українському парламенті зареєстровано законопроєкт №13025-1, що передбачає адміністративну відповідальність за вживання енергетиків підлітками. Ініціатива має на меті захистити здоров’я молоді та усунути прогалини в чинному законодавстві.

Як повідомляє "Телеграф", про це йдеться на сайті ВРУ. Ініціаторами проєкту виступили народні депутатки від фракції "Слуга народу" Олена Вінтоняк та Марія Мезенцева-Федоренко.

Скриншот законопроєкту

Згідно з документом, нове рішення уряду чітко має визначити, хто і як буде відповідати за вживання енергетиків підлітками.

Якщо енергетики п’є дитина віком від 14 до 16 років або підбурює до цього інших, то за це відповідатимуть її батьки або опікуни. Їм можуть виписати штраф від 255 до 425 гривень або призначити громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо це порушення повториться протягом року, покарання буде жорсткішим — до 680 гривень штрафу або до 60 годин громадських робіт.

Скриншот законопроєкту

Як зазначено в пояснювальній записці, головною причиною рішення є недосконалість чинного законодавства щодо регулювання обігу та споживання енергетичних напоїв серед неповнолітніх. Це дозволить зменшити ризики для здоров’я молодого покоління та сприятиме створенню більш безпечного середовища в Україні.

Скриншот пояснювальної записки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №13072, який пропонує внести зміни до законодавства щодо використання мови в освітньому процесі. Планується повністю заборонити використання російської мови у школах, зокрема на перервах.