Проти Трампа збирається велика коаліція: кого особливо не влаштовують його рішення

США руйнують систему, яку самі і створили

У Вашингтоні тривають весняні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку, на яких провідні економісти світу обговорюють наслідки торгівельної політики президента США Дональда Трампа. Зустрічі проходять в умовах зростаючої напруги через тарифну війну, можливого уповільнення глобального зростання та ризику виходу США з ключових багатосторонніх фінансових інституцій.

Як зазначає The New York Times, чинна адміністрація США дедалі критичніше ставиться до діяльності МВФ і Світового банку, вважаючи їхню політику несумісною з інтересами США. За словами колишнього директора МВФ у справах Китаю Есвара Прасадa, нинішня політика Вашингтона руйнує повоєнну систему глобального управління, яку свого часу сформували самі Сполучені Штати.

Офіційний Вашингтон уже скоротив обсяги зовнішньої допомоги, а також продовжує перегляд участі у міжнародних структурах, що створює невизначеність щодо майбутнього глобального фінансового порядку.

За даними МВФ, зростання світової економіки цього року сповільниться до 2,8% порівняно з 3,3% у 2024-му. У США, які найбільше постраждали від запроваджених тарифів, прогноз знижено майже на відсотковий пункт — з 2,7% до 1,8%. Керівниця фонду Крісталіна Георгієва вказала, що політика митного тиску з боку США дестабілізує торгівлю й ускладнює прогнозування для бізнесу. Вона наголосила: "Торгівля — як вода: якщо створювати бар’єри, вона знаходить інші шляхи, але це має свою ціну".

Світовий банк також опинився у складному становищі. США залишаються його найбільшим донором, але нинішня адміністрація ставиться до банку з пересторогою через його активну кліматичну та соціальну політику. Очільник банку Аджай Банга, призначений адміністрацією Байдена, намагається утримати баланс — акцентує на створенні робочих місць та інфраструктурних проєктах, уникаючи гучних заяв про зміну клімату. У коментарі перед початком саміту він зазначив, що діалог із Білим домом триває й має конструктивний характер, хоча подальші кроки залишаються непередбачуваними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що занепокоєння щодо можливого скорочення ролі США в НАТО у разі другого президентського строку Дональда Трампа є цілком обґрунтованими, особливо в контексті війни Росії проти України. Колишній радник Трампа з національної безпеки у 2018–2019 роках Джон Болтон детально пояснив, яких саме кроків прагне Дональд Трамп щодо Альянсу.