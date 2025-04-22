Це ображає пам’ять померлих: що не можна робити на цвинтарі у поминальні дні
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Є низка традицій та заборон, яких слід дотримуватися
На дев’ятий день після Великодня в Україні відзначається Радониця ("Проводи" чи "Гробки"). У цей особливий день люди відвідують могили своїх близьких, щоб вшанувати їхню пам’ять і розділити з ними радість Воскресіння Христового. На Радоницю заведено відвідувати храм і молитися за душі померлих.
"Телеграф" вирішив нагадати, що не можна приносити та робити на цвинтарях у поминальні дні. Вважається, що такими діями можна образити пам’ять померлих.
Що не можна робити на цвинтарі на Радоницю
У поминальні дні слід вшанувати пам’ять близьких, але важливо пам’ятати, що для спокою душі померлого насамперед важлива щира молитва і теплі слова. Але деякі люди продовжують звичай, що сягає язичницьких часів, коли на могилах родичів влаштовували поминальну трапезу.
Але церква такої традиції не схвалює, оскільки цвинтар є місцем тиші, молитви та спокою. Заборона поширюється не лише на їжу, а й на розпивання спиртних напоїв. Вважається, що такі дії можуть образити пам’ять померлих.
Крім того, у поминальні дні на цвинтарях не можна голосно сміятися, розмовляти та з’ясовувати стосунки. Не можна на могилах близьких лихословити й погано висловлюватися про покійників. Будь-які конфлікти тут вважаються неповагою до покійних.
Також віряни кажуть, що не можна обертатися, покидаючи цвинтар. У народі казали, що є небезпека потягти за собою душу покійного.
Натомість, щоб вшанувати пам’ять родичів, слід взяти на цвинтарі свічки, частування, крашанки та паски. Потрібно помолитися і тепло згадати дорогих вашому серцю людей.
"Телеграф" писав раніше, як не розгнівати душі померлих у поминальні дні 2025 року. Є сім народних прикмет.