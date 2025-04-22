Дим видно за десятки кілометрів: що відомо про склад боєприпасів під Москвою, який злетів на повітря (фото, відео)

В арсеналі могли зберігатися боєприпаси, балістичні ракети та снаряди до ППО

У вівторок, 22 квітня неподалік Москви у Володимирівській області злетів на повітря 51-й арсенал ГРАУ. Це один із найбільших арсеналів російського Міноборони.

"Телеграф" вирішив нагадати, що про нього відомо. Примітно, що арсенал уже двічі був атакований диверсантами у 2022 році, а тому можна було б припустити, що на ньому посилили запобіжні заходи.

За даними російських ЗМІ, заявлена місткість арсеналу — понад 4 тисячі вагонів по 64 тонни кожен. Тобто сумарно це може бути понад 256 тисяч тонн боєприпасів. Однак, швидше за все, він не був зайнятий повністю. Для порівняння, арсенал у Торопці, який було знищено у вересні 2024 року, містив близько 30 тисяч тонн боєприпасів.

Також не зовсім зрозуміло, що там могло зберігатися, адже останні дані щодо цього у ЗМІ датуються 2009 роком. Тоді повідомлялося, що на складі знаходилися снаряди, ракети до протитанкових та протиповітряних комплексів, а також транспортно-пускові контейнери до систем ППО С-300 та "Оса-АКМ".

Однак, за даними голови ЦПД при РНБО Андрія Коваленка, там зберігалися і більш небезпечні ракети — на кшталт "Іскандерів" та "Кинджалів".

У червні 2022 року на цьому складі стався вибух і тоді там було ліквідовано щонайменше п’ятьох російських солдатів, хоча до масштабної детонації це не призвело. Пізніше на під’їздах до арсеналу було пошкоджено залізничну колію, але тоді це не призвело до суттєвих наслідків.

На цей раз вибухи були настільки сильними, що окремі боєприпаси розлетілися на багато кілометрів.

За даними аналітиків Exilenova, дим від вибуху було видно навіть за 60+ кілометрів.

Як повідомлялося раніше, вибух на складі під населеним пунктом Кіржач стався 22 квітня. За даними російського міноборони, подія не пов'язана з атакою, а є наслідком "порушення вимог безпеки". Місцеві жителі також повідомили, що не фіксували звуків прольотів ракет чи безпілотників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії в районі ТЕЦ пролунав потужний вибух. Спочатку пропагандистські ресурси повідомляли, що в результаті на Сакмарській ТЕЦ сталася пожежа, а потім уточнили, що нібито горить електропідстанція приблизно за кілометр від ТЕЦ.