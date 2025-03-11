В березні не чекайте: в ПФУ попередили, коли нарахують проіндексовані виплати частині українців

Загалом пенсії та виплати навесні підвищуватимуть не тільки в березні

В березні 2025 року в Україні відбулась індексація не тільки пенсій за віком. Одна із виплат, розмір якої переглянули — страхові надходження. І якщо більші суми після індексації пенсій вже почали надходити отримувачам, то зі страховими виплатами ситуація інша.

В Пенсійному фонді пояснили, що ці виплати перераховані на коефіцієнт 1,115 і почнуть надходити отримувачам з квітня 2025 року. Вони виплачуються тим, хто постраждав від нещасного випадку на виробництва чи від професійного захворювання. Платять їх і тим, хто має на це право в разі, коли потерпілий загинув.

Розмір оновленої виплати залежить від суми призначеної раніше. Максимальне підвищення можливе на 1500 грн, аналогічно з максимальним розміром збільшення пенсії під час індексації.

Якщо ви отримуєте пенсію та маєте право на індексацію пенсії, але ще не отримали свою виплату, подивитись її розмір можна онлайн на порталі Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсії працюючим пенсіонерам також підвищуватимуть в квітні, однак не всім. Пенсійні виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму, наразі не зміняться.