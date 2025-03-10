Ще не отримали пенсію після індексації? Як дізнатись її розмір заздалегідь

Дехто отримав підвищення у березні, а хтось чекатиме наступного перерахунку

В Україні в березні відбулась традиційна індексація пенсій. У 2025 році підвищення становить 11,5%. Мінімальна сума, на яку зросла пенсія — 100 грн, максимальна — до 1500 грн. Проте в середньому прибавка становить близько 500 грн. Отримувати більші виплати пенсіонери почали з 4 березня.

Якщо ви ще не отримали пенсію і хочете перевірити, чи проіндексували вам виплати, це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ. Це — єдиний спосіб перевірити онлайн. Як розповіли у Пенсійному фонді, розмір проіндексованої пенсії вже відображається в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Коли чекати наступного підвищення пенсій і які категорії отримають доплати

Як розповідав "Телеграф", індексація в березні 2025 торкнулась не всіх пенсіонерів. До них належать пенсії через інвалідність та інші виплати, прив’язані до прожиткового мінімуму. Вони зростуть, щойно його підвищать. Зазначимо, що одночасно з цими виплатами зростуть і надбавки, наприклад за донорство.

Інша категорія пенсіонерів, яким індексацію не зробили, — це працюючі пенсіонери. Якщо людина продовжує трудову діяльність або доотримала стаж, перерахунок здійснюватимуть відповідно до нього в квітні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна заздалегідь подивитись, яка в людини буде пенсія в особистому кабінеті на порталі ПФУ. В Пенсійний калькулятор можна задавати різні сценарії.