Політик вважає, що запровадження санкцій проти нього підриває імідж України

П’ятий президент України та голова фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко розповів, як на нього вплинули нещодавні санкції. Тепер навіть придбання кави на заправці для неї стало проблемою.

В інтерв’ю "Українській правді" Порошенко сказав, що заблоковані карти створюють незручності. У приклад він приклад навіть звичайнісінькі і дрібні покупки.

"Я хотів би уникнути позиції "що це означає персонально для Порошенка?". Порошенко переживе. Хоча, звісно, є низка речей, які створюють неприємності. Наприклад, я не можу кави на заправці купити, тому що заблоковані картки, заблоковані рахунки, накладено арешт на активи", — сказав політик.

Також на думку Петра Порошенка, застосування санкцій проти нього підривають імідж України та завдають шкоди державі.

Довідка: Санкції проти Порошенка запровадили через змову з Медведчуком, коли він, як президент, дозволив "Центренерго" купувати вугілля у "лднр". Це зробило Україну залежною від РФ із питань енергетики надовго. Також санкції запроваджено через участь Порошенка у створенні Партії регіонів та роботі в уряді Януковича. Він, як міністр закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод. Також він володів фабрикою "Рошен" у Липецьку та "Севморзаводом" у Криму. П’ятий президент України був зацікавлений у розміщенні Чорноморського флоту у Криму та співпраці з владою РФ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Порошенко планують заборонити відвідувати пленарні засідання Верховної Ради у наступні пів року.