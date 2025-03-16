"Кофе вместо решения проблем": клиенты возмущены сервисом Новой Почты

Почему клиенты Новой Почты массово жалуются на странную политику компании?

В последнее время в соцсетях все чаще можно встретить возмущенные отзывы клиентов о работе Новой Почты. Люди делятся своими историями, и среди них особенно резонансной стала ситуация, описанная бывшей работницей компании. Она рассказала о непонятных проблемах с получением посылок, а также об удивительной "компенсации" от Новой Почты.

Как написала женщина на официальной странице Новой почты, уже два месяца она сталкивается с трудностями при получении посылок. Вне зависимости от стоимости доставки, ей каждый раз приходится предъявлять паспорт или проходить верификацию через "Дию". Причина – то, что другое лицо с таким же именем и отчеством находится в "черном списке" Новой Почты. Поэтому каждый раз она вынуждена доказывать, что она – это она, а не кто-то другой.

"Извините, но регламент НП четко указывает, что посылки можно забрать по карте НП, за SMS или, если это наложенный платеж до 5000 грн, вообще без дополнительных документов. Но, похоже, у НП своя отдельная система", — пишет она.

Еще одна деталь, вызвавшая удивление – если женщина предъявляет паспорт, сотрудники делают его копию. И это даже в тех случаях, когда ей просто нужно оплатить услуги Новой Почты. Возникает вопрос: зачем компании такие данные и как они будут использоваться?

Но наиболее возмутительным стал ответ финансового отдела NovaPay. Женщина обратилась туда с просьбой разрешить ситуацию, но вместо конкретных действий ей предложили чашку кофе. "Спасибо, но чашку кофе я себе и сама могу купить ", – подытожила она.

Эта история вызвала бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи возмущены тем, как Новая Почта решает проблемы клиентов и призывают компанию наладить работу сервиса. К сожалению, случаи бюрократии и нелогичных требований в крупных компаниях не редкость, но реакция NovaPay на серьезную проблему выглядит особенно абсурдно.

Ранее "Телеграф" писал о том, что клиенты "Укрпочты" регулярно сталкиваются со значительными трудностями в использовании услуг почтового оператора. От длинных очередей до некорректного обращения с посылками – отзывы потребителей свидетельствуют о низком качестве обслуживания.