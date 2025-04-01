Мертвих окупантів із бригади, відомої воєнними злочинами, знайшли у гробах на смітнику в Челябінську (відео)

На трунах були зазначені прізвища та ініціали росіян

У російському Челябінську на території сміттєзвалища знайшли цинкові труни з тілами загиблих окупантів зі 155-ї окремої бригади морської піхоти. Про інцидент повідомили російські ЗМІ, наголосивши, що в регіоні вже шириться обурення через "зневажливе ставлення до загиблих".

За попередніми даними, опублікованими Телеграм-каналом "Сеятель ветра", тіла мали доправити до Новосибірська, однак, як припускають, унаслідок помилки або недбалості чиновників труни виявилися на звалищі. Їх нібито вивезли туди як "невитребувані".

Ситуація викликала різку реакцію серед родичів загиблих загарбників, які назвали побачене "приниженням памʼяті військових і зрадою". Вони вимагають провести розслідування й покарати винних. Російські офіційні структури наразі інцидент публічно не коментували.

У мережі зʼявилося відео з місця події — на ньому видно труни, розміщені серед звалища. На них зазначені прізвища та ініціали ліквідованих росіян, а також вказане місто Новосибірськ. Зверніть увагу, в матеріалі присутня нецензурна лексика.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про цю саму 155-ту окрему бригаду морської піхоти, в лавах котрої повно воєнних злочинців. Один з командирів цієї бригади віддав наказ обезголовити українського полоненого бійця. Крім того, саме ця бригада була однією з тих, що чинили жахливі злочини на Київщині у період окупації.