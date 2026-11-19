У кожному місті обидві вистави призначили на один день

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У четвер, 19 листопада, у мережі розійшлася афіша Полтавської філармонії: на одному банері розмістили рекламу сімейної казки "Попелюшка" та вистави "Повія". Такий самий банер помітили в Черкасах на фасаді обласної філармонії.

На незвичне сусідство двох назв звернув увагу Telegram-канал "Труха Полтава". На полтавській афіші обидві вистави анонсували на 25 листопада: "Попелюшку" – на 16:00, "Повію" – на 18:00.

У Полтаві між початком денного та вечірнього показів – дві години

""Повія" чи "Попелюшка": Полтавська філармонія пропонує лише два варіанти", – пожартували в пабліку.

На KARABAS квитки на денний показ 25 листопада коштують від 200 до 400 грн, на вечірній – від 300 до 600 грн.

У Черкасах театральну пару призначили на 23 листопада. На банері, який опублікував канал "News Cherkassy", "Попелюшку" розмістили зверху, а під нею – афішу вистави "Повія" з позначкою 18:00.

Ціни на спектаклі у Черкасах

У Черкасах обидві вистави анонсували на 23 листопада

"Збіг чи маркетинговий хід?" – запитали себе в пабліку.

Як повідомляв "Телеграф", принц Гаррі висловив сподівання побачити виставу "Енеїда" Театру Ветеранів на британській сцені. Це сталося під час його неоголошеного візиту до Львова у листопаді 2026 року.