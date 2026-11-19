Вдень – "Попелюшка", увечері – "Повія": геніальні банери стали вірусними в Україні (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
У кожному місті обидві вистави призначили на один день
У четвер, 19 листопада, у мережі розійшлася афіша Полтавської філармонії: на одному банері розмістили рекламу сімейної казки "Попелюшка" та вистави "Повія". Такий самий банер помітили в Черкасах на фасаді обласної філармонії.
На незвичне сусідство двох назв звернув увагу Telegram-канал "Труха Полтава". На полтавській афіші обидві вистави анонсували на 25 листопада: "Попелюшку" – на 16:00, "Повію" – на 18:00.
""Повія" чи "Попелюшка": Полтавська філармонія пропонує лише два варіанти", – пожартували в пабліку.
На KARABAS квитки на денний показ 25 листопада коштують від 200 до 400 грн, на вечірній – від 300 до 600 грн.
У Черкасах театральну пару призначили на 23 листопада. На банері, який опублікував канал "News Cherkassy", "Попелюшку" розмістили зверху, а під нею – афішу вистави "Повія" з позначкою 18:00.
"Збіг чи маркетинговий хід?" – запитали себе в пабліку.
Як повідомляв "Телеграф", принц Гаррі висловив сподівання побачити виставу "Енеїда" Театру Ветеранів на британській сцені. Це сталося під час його неоголошеного візиту до Львова у листопаді 2026 року.