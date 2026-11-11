Боротьбу з корупцією треба оцінювати за доведеними справами та вироками, а не гучністю піару НАБУ, — Шнайдер

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В умовах війни, яку Україна веде вже п’ятий рік, усі державні органи мають керуватися одним головним принципом — захистом національних інтересів — так написав у своєму Фейсбук політичний експерт Михайло Шнайдер.

Він нагадав, що російська пропаганда використовує будь-який внутрішній конфлікт чи політичний скандал в Україні, щоб показати країну у негативному світлі, послабити міжнародну підтримку й допомогу, посилити втому від війни в країнах-партнерах.

"З огляду на політичну ситуацію в Європі навіть відносно невеликий скандал в Україні може мати серйозні наслідки. І ціна таких наслідків під час війни надзвичайно висока. Прикро, що не всі українські політики та представники правоохоронних органів це розуміють. І зараз я маю на увазі, зокрема, те, як НАБУ та САП висвітлюють результати своєї роботи. Здавалося б, успіхи в боротьбі з корупцією повинні зміцнювати репутацію України. Адже викриття злочинних схем, очищення державних органів і покарання винних показують нашим партнерам, що Україна змінюється та готова стати частиною Європи. Але нерідко виходить навпаки. Замість позитивного результату країна отримує черговий гучний скандал", — підкреслив експерт.

"Театралізовані презентації від НАБУ, які останнім часом усе частіше змінюють звичайні звіти про роботу, миттєво розлітаються російськими пропагандистськими каналами. Звідти ці історії потрапляють у Європу та США, де їх охоче використовують противники підтримки України. У результаті виникає парадокс: важлива робота з викриття корупції, яка повинна зміцнювати державу, через спосіб її подачі може завдавати шкоди нашим національним інтересам", — додав Шнайдер.

Політичний експерт зазначив, що у жодному разі не закликає припиняти боротьбу з корупцією чи приховувати злочини: "Але потрібно розуміти різницю між розслідуванням злочину, інформуванням суспільства та відвертим політичним піаром. Між нормальним звітом правоохоронців і черговим "кримінальним трилером", розрахованим на гучний ефект".