Не тільки для котів: як наповнювач врятує під час відключень води

Потрібні відро з кришкою, наповнювач для котячого туалету та щільні пакети

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Коли вдома немає води для змивання, тимчасовий туалет можна облаштувати зі звичайного відра з кришкою. Котячий наповнювач стане поглинальним шаром для відходів – його використовують у пакеті всередині ємності.

"Телеграф" розповідає, як облаштувати туалет у квартирі, коли каналізація не працює через відсутність води.

Як зробити сухий туалет з котячим наповнювачем

Для облаштування автономного сухого туалету потрібно вкласти міцний поліетиленовий пакет (бажано подвійний на 30–60 літрів) у відро чи портативний унітаз і насипати на дно шар гігієнічного котячого наповнювача завтовшки 3–5 см.

Найкраще для цієї мети обрати дрібнофракційний бентонітовий (глиняний) або силікагелевий наповнювач, оскільки вони миттєво вбирають вологу й надійно блокують неприємні запахи.

Після кожного використання туалету вміст потрібно присипати невеликою свіжою порцією гранул (або тирсою/деревним наповнювачем) для поглинання залишків рідини.

Мішок заповнюють не більше, як наполовину. Далі його потрібно щільно зав'язати та утилізувати як звичайне побутове сміття (у жодному разі не змивати в каналізацію).

Якщо обираєте відро, підготуйте до нього кришку, яку можна щільно закривати. Пакет з наповнювачем для котячого туалету дає змогу зручно змінювати імпровізований туалет та стримує неприємні запахи.

Два міцні пакети вистеляють ємність, а на дно насипають поглинальний матеріал Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чим ще можна присипати відходи

Для сухого туалету у відрі підходить також деревна тирса, торф або подрібнений папір. Ці матеріали вбирають вологу та допомагають стримувати запахи. Після кожного використання відходи слід засипати, а потім щільно закривати ємність.

Альтернатива саморобній конструкції – торф’яний біотуалет. У ньому відходи збираються в окремому резервуарі, а замість води використовують суху присипку. Перед вибором потрібно врахувати вимоги конкретної моделі до вентиляції та очищення резервуара: від цього залежить її облаштування у квартирі.

Як поводитися з відходами

До відходів не додавайте хлорний відбілювач або іншу побутову хімію. Не виливайте їх у дворі чи в зливову каналізацію.

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один спосіб користуватися туалетом без води. Для нього потрібні аварійні пакети з абсорбувальним гелем.