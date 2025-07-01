Вдвічі дорожчі тарифи на комуналку та податковий "сюрприз": що приховує новий меморандум від МВФ

Ціни на солодкі газовані напої теж зростуть, адже Мінфін зобов’язався підвищити податки вже цього року

Міжнародний валютний фонд заявив, що після завершення війни Україна має перейти до ринкових тарифів на електроенергію, газ, тепло та воду. Наразі українці оплачують лише половину їх фактичної вартості, а решту покривають дотації.

У новому меморандумі МВФ наголошується: попри зростання цін у 2023-2024 роках, тарифи на електроенергію для населення покривають близько 50% вартості, за якою її купує малий бізнес у Києві. Ціна на газ для домогосподарств також становить лише половину від ринкового рівня. Тим часом тарифи на тепло та воду залишаються замороженими від початку повномасштабного вторгнення.

Чого вимагає МВФ

Фонд закликав Україну розробити чіткий план підвищення тарифів до рівня окупності з урахуванням соціальних факторів. Мова йде про повний перехід до економічно обґрунтованих тарифів, які відображають собівартість послуг, без втручання держави. Таке рішення, за оцінкою МВФ, дозволить зменшити борги у сфері енергетики, повернути прибутковість комунальним підприємствам, залучити конкуренцію на ринку та стимулювати енергоефективність.

Водночас МВФ наполягає на необхідності оновлення системи житлових субсидій : "Потрібно чітко визначити категорії вразливих домогосподарств, які дійсно потребують підтримки, та забезпечити точне та ефективне надання субсидій".

Скріншот із меморандуму МВФ

У рамках Плану Україна-ЄС уряд повинен протягом шести місяців після скасування воєнного стану ухвалити дорожню карту реформ енергетики. Вона передбачатиме поетапне скасування ПСО (покладання спеціальних обов’язків), підвищення тарифів, нову методику їхнього розрахунку, механізми врегулювання накопичених боргів та захист уразливих категорій населення. Також окремо наголошується, що для успішної реалізації реформи потрібен політичний консенсус та чітка комунікація з громадянами.

На думку МВФ, модернізація енергосектору та його інтеграція до енергосистеми ЄС є ключовою умовою для повоєнного відновлення України та її подальшої євроінтеграції.

Якими можуть стати тарифи

Відповідно до вимог МВФ, тарифи на комунальні послуги в Україні мають зрости до рівня повного покриття видатків. Це означає:

Електроенергія: 8,64 грн/кВт-год (зараз – 4,32 грн)

8,64 грн/кВт-год (зараз – 4,32 грн) Газ: 15,92 грн/куб.м (зараз – 7,96 грн)

15,92 грн/куб.м (зараз – 7,96 грн) Вода (включно з водовідведенням): 171,76 грн/куб.м (зараз у Києві – 85,88 грн)

171,76 грн/куб.м (зараз у Києві – 85,88 грн) Опалення: 56,68 грн/кв. м (на грудень 2024 р. у Києві – 28,34 грн)

Мінфін пообіцяв МВФ нові податки, але не передав декларацію до Ради — Желєзняк

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Міністерство фінансів не подало до Верховної Ради бюджетну декларацію на 2026-2028 роки у встановлений законом термін, але передало її Міжнародному валютному фонду. В оприлюдненому документі Мінфін зобов’язався підвищити податки вже у 2025 році.

За словами депутата, йдеться про три напрямки: оподаткування цифрових платформ (так званий "податок на OLX"), акциз на солодкі та газовані напої, а також удосконалення збору податкового боргу.

"Хоча у МВФ він декларацію передав і зараз ви зрозумієте, чому я так наполягав на її оприлюдненні", — написав Желєзняк.

Посада Ярослава Залізняка. Telegram-канал "Залізний нардеп"

Він нагадав, що уряд одночасно блокує реформу митниці, на якій держава втрачає щонайменше 50 мільярдів гривень і не звертає уваги на резерви "Енергоатому", які переспрямовані на болгарські реактори.

Згідно з даними бюджетної декларації, яка все ж таки була оприлюднена пізніше, очікувані додаткові надходження від нових податків становитимуть:

2026 року — 48,5 млрд грн.

у 2027-2028 роках — по 28 млрд грн щорічно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що український уряд розсекретив дані про стратегічні корисні копалини, знявши радянський гриф "Секретно". Відтепер бізнес отримає доступ до інформації про родовища титану, золота, літію, рідкісноземельних та інших важливих мінералів, що відкриває шлях для нових інвестицій у видобувну галузь.