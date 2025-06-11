Тарифи на світло зростуть в одному випадку: нардеп назвав причину

Але вихід є

Україна споживає на третину менше електрики, ніж до повномасштабного вторгнення. Внаслідок війни були пошкоджені критичні обʼєкти, а якщо ремонти оплачуватимуться через підвищення тарифів — це ляже на людей.

Про це сказав Олексій Кучеренко в ефірі Вечір.LIVE. Він розповів, що можна зробити натомість.

"Якщо брати з тарифів, це ляже на нас, це неправильно в цій ситуації, тому це мав би бути спеціальний фонд відновлення енергетики, який би контролювався і західними структурами, бо вони донори, вони мають право контролю однозначно, але безумовно і української сторони, щоб вони контролювали, як це відновлення відбувається. Так би мало бути зроблено", — сказав він.

Кучеренко також додав, що тут є ще тонкий момент, які обʼєкти були пошкоджені. За його словами, якщо це пошкоджені державні компанії, тут зрозуміло, що має сплачувати держава.

"А от приватні, коли страждають, тут полеміка була, за чий рахунок. Але я все ж таки вважаю, що якщо це війна, це має однозначно за рахунок держави забезпечуватись. Це оперативна держава через зовнішню грантову допомогу має забезпечити енергетичні об'єкти від пошкоджень і відповідно робити ремонти", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" писав, що підвищення комунальних тарифів поки не передбачається. Проте ситуація з ціною оплати на газ, світло і воду будуть залежати від ситуації на фронті.