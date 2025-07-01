Вдвое дороже тарифы на коммуналку и налоговый "сюрприз": что скрывает новый меморандум от МВФ

Цены на сладкие газированные напитки тоже вырастут, ведь Минфин обязался повысить налоги уже в этом году

Международный валютный фонд заявил, что после завершения войны Украина должна перейти к рыночным тарифам на электроэнергию, газ, тепло и воду. Сейчас украинцы оплачивают лишь половину их фактической стоимости, а остальное покрывают дотации.

В новом меморандуме МВФ подчёркивается: несмотря на рост цен в 2023-2024 годах, тарифы на электроэнергию для населения покрывают около 50% стоимости, по которой её покупает малый бизнес в Киеве. Цена на газ для домохозяйств также составляет лишь половину от рыночного уровня. Тем временем тарифы на тепло и воду остаются замороженными с начала полномасштабного вторжения.

Чего требует МВФ

Фонд призвал Украину разработать чёткий план повышения тарифов до уровня окупаемости, с учётом социальных факторов. Речь идёт о полном переходе к экономически обоснованным тарифам, которые отражают себестоимость услуг, без вмешательства государства. Такое решение, по оценке МВФ, позволит уменьшить долги в сфере энергетики, вернуть прибыльность коммунальным предприятиям, привлечь конкуренцию на рынке и стимулировать энергоэффективность.

В то же время МВФ настаивает на необходимости обновления системы жилищных субсидий: "Нужно чётко определить категории уязвимых домохозяйств, которые действительно нуждаются в поддержке, и обеспечить точное и эффективное предоставление субсидий".

Скриншот из меморандума МВФ

В рамках Плана Украина-ЕС правительство должно в течение шести месяцев после отмены военного положения принять дорожную карту реформ энергетики. Она будет предусматривать поэтапную отмену ВСО (возложение специальных обязанностей), повышение тарифов, новую методику их расчёта, механизмы урегулирования накопленных долгов и защиту уязвимых категорий населения. Также отдельно подчёркивается, что для успешной реализации реформы нужен политический консенсус и чёткая коммуникация с гражданами.

По мнению МВФ, модернизация энергосектора и его интеграция в энергосистему ЕС — ключевое условие для послевоенного восстановления Украины и её дальнейшей евроинтеграции.

Какими могут стать тарифы

Согласно требованиям МВФ, тарифы на коммунальные услуги в Украине должны вырасти до уровня полного покрытия расходов. Это означает:

Электроэнергия: 8,64 грн/кВт-ч (сейчас – 4,32 грн)

8,64 грн/кВт-ч (сейчас – 4,32 грн) Газ: 15,92 грн/куб.м (сейчас – 7,96 грн)

15,92 грн/куб.м (сейчас – 7,96 грн) Вода (включая водоотведение): 171,76 грн/куб.м (сейчас в Киеве – 85,88 грн)

171,76 грн/куб.м (сейчас в Киеве – 85,88 грн) Отопление: 56,68 грн/кв. м (на декабрь 2024 г. в Киеве – 28,34 грн)

Минфин пообещал МВФ новые налоги, но не передал декларацию в Раду — Железняк

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что Министерство финансов не подало в Верховную Раду бюджетную декларацию на 2026-2028 годы в установленный законом срок, но передало её Международному валютному фонду. В обнародованном документе Минфин обязался повысить налоги уже в 2025 году.

По словам депутата, речь идёт о трёх направлениях: налогообложение цифровых платформ (так называемый "налог на OLX"), акциз на сладкие и газированные напитки, а также усовершенствование сбора налогового долга.

"Хотя в МВФ он декларацию передал и сейчас вы поймёте, почему я так настаивал на её обнародовании", — написал Железняк.

Пост Ярослава Железняка. Telegram-канал "Залізний нардеп"

Он напомнил, что правительство одновременно блокирует реформу таможни, на которой государство теряет по меньшей мере 50 миллиардов гривен, и не обращает внимания на резервы "Энергоатома", которые перенаправлены на болгарские реакторы.

Согласно данным бюджетной декларации, которая всё же была обнародована позже, ожидаемые дополнительные поступления от новых налогов составят:

в 2026 году — 48,5 млрд грн.

в 2027–2028 годах — по 28 млрд грн ежегодно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинское правительство рассекретило данные о стратегических полезных ископаемых, сняв советский гриф "Секретно". Теперь бизнес получит доступ к информации о месторождениях титана, золота, лития, редкоземельных и других важных минералов, что открывает путь для новых инвестиций в добывающую отрасль.