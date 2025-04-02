Чи буде світова фінансова криза? як нові мита США вдарять по економіці, - Reuters

Голова Банку Японії попередив про наслідки торговельної політики США.

США готуються до запровадження нових тарифів, що може мати серйозні наслідки для світової торгівлі, заявив голова Банку Японії Кадзуо Уеда. За кілька годин до офіційного оголошення президентом Дональдом Трампом нового пакету взаємних мит, Уеда висловив занепокоєння щодо їхнього впливу на світову економіку.

Як повідомляє видання Reuters, очікується, що США запровадять додаткові мита на імпорт сталі, алюмінію та товари з Китаю. Трамп неодноразово погрожував запровадженням нових тарифів, хоча деякі з них у минулому були скасовані або відкладені.

Глобальні наслідки торговельної політики США

Уеда підкреслив, що тема американських мит буде обговорюватися на зустрічі фінансових лідерів G20 у Вашингтоні. За його словами, вплив цих рішень є невизначеним, але потенційно серйозним для світової торгівлі.

"Введення нових тарифів може мати значний вплив на міжнародну торгівлю. Окрім того, наслідки для споживчих настроїв та витрат компаній залишаються непередбачуваними", – зазначив Уеда у виступі перед японським парламентом.

Можливі наслідки для США

Підвищення мит, за прогнозами аналітиків, може стимулювати інфляцію у США у короткостроковій перспективі. Водночас у довгостроковій перспективі високі тарифи можуть загальмувати економічне зростання та послабити темпи підвищення цін.

Реакція ринку та перспективи

Очікується, що глобальні мита США набудуть чинності негайно, включаючи 25% податок на імпорт автомобілів з 3 квітня.

Через очікування нових тарифів у березні сповільнилася виробнича активність у багатьох країнах, включаючи Японію, Великобританію та США. Це підтверджують результати останніх економічних опитувань.

Фінансові лідери планують обговорити наслідки таких обмежень на весняних зустрічах МВФ та G20, що відбудуться найближчими тижнями.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Сенаті США представлено законопроєкт щодо масштабних мит проти російських енергоносіїв, які можуть бути запроваджені у випадку відмови Кремля від мирних переговорів, або у разі порушення росіянами потенційної мирної угоди з Україною. Співавтори законопроєкту – республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль, під документом поставили підписи ще 50 сенаторів – по 25 від обох партій, Республіканської та Демократичної.