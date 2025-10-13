Ще один грошовий "пилосос": Путін дасть російським НПЗ мільярди на тлі атак українських дронів

Путін хоче заохотити нафтозаводи постачати більше палива на внутрішній ринок

Російський правитель Володимир Путін підписав указ про зміну правил надання субсидій для нафтопереробного сектору. Російські НПЗ зможуть отримувати від уряду РФ багатомільярдні грошові субсидії під виглядом так званої "фінансової допомоги". Це відбувається на тлі масованих українських атак на нафтопереробні заводи в Росії.

Що треба знати:

Послаблення стосується змін умов надання субсидій нафтопереробним заводам

Минулого року РФ витратила на субсидії для НПЗ майже два трильйони рублів

Путін сподівається, що НПЗ почнуть постачати більше палива на внутрішній ринок РФ, щоб компенсувати дефіцит

Як повідомляє видання Bloomberg, указ Путіна передбачає послаблення правил надання паливних субсидій для російських НПЗ. Нафтозаводам дозволили зберігати право на субсидію навіть за умови перевищення порогових оптових ринкових цін на бензин та дизельне паливо з 1 жовтня 2025 року по 1 травня 2026 року.

Минулого року Росія витратила на субсидії для НПЗ — в момент, коли українські атаки на нафтозаводи не були такими відчутними — 1,8 трильйона рублів. У 2025 році, коли Україна влаштувала справжній геноцид нафтовим заводам, за дев'ять місяців Кремль передав НПЗ "всього лише" 716 мільярдів рублів. Саме тому нафтозаводи попри заборону на експорт продовжують продавати паливо за кордон — експортні ціни значно привабливіші за ті, що зберігаються на російських ринках.

Небажання НПЗ постачати паливо на внутрішній ринок та удари українських дронів вже спричинили паливну кризу в РФ. Субсидіями Путін сподівається заохотити нафтозаводи постачати більше палива, щоб компенсувати дефіцит.

Нагадаємо, на початку вересня на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей було зафіксовано дефіцит бензину. Біля АЗС утворились величезні черги, адже пальне видають нібито тільки за талонами.

Зараз склалася унікальна ситуація, коли Росія, яка ще недавно гордо називала себе світовою "бензоколонкою", після ударів "добрих" дронів по НПЗ змушена просити пальне у сусідів. Наприклад, Білорусь у вересні наростила експорт бензину до РФ у чотири рази порівняно з серпнем — до 49 тисяч тонн. Ще 33 тисячі тонн дизельного пального пішли тим самим маршрутом.