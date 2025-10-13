Еще один денежный "пылесос": Путин даст российским НПЗ миллиарды на фоне атак украинских дронов

Путин хочет поощрить нефтезаводы поставлять больше топлива на внутренний рынок

Российский правитель Владимир Путин подписал указ об изменении правил предоставления субсидий для нефтеперерабатывающего сектора. Российские НПЗ смогут получать от правительства РФ многомиллиардные денежные субсидии под видом так называемой "финансовой помощи". Это происходит на фоне массированных украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы России.

Что нужно знать:

Ослабление касается изменений условий предоставления субсидий нефтеперерабатывающим заводам

В прошлом году РФ потратила на субсидии для НПЗ почти два триллиона рублей

Путин надеется, что НПЗ начнут поставлять больше топлива на внутренний рынок РФ, чтобы компенсировать дефицит

Как сообщает издание Bloomberg, указ Путина предусматривает ослабление правил предоставления топливных субсидий для российских НПЗ. Нефтезаводам разрешили сохранять право на субсидию даже при превышении пороговых оптовых рыночных цен на бензин и дизельное топливо с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года.

В прошлом году Россия потратила на субсидии для НПЗ – в момент, когда украинские атаки на нефтезаводы не были столь ощутимы – 1,8 триллиона рублей. В 2025 году, когда Украина устроила настоящий геноцид нефтяным заводам, за девять месяцев Кремль передал НПЗ "всего" 716 миллиардов рублей. Именно поэтому нефтезаводы, несмотря на запрет на экспорт, продолжают продавать топливо за границу — экспортные цены значительно привлекательнее тех, что хранятся на российских рынках.

Нежелание НПЗ поставлять топливо на внутренний рынок и удары украинских дронов уже повлекли за собой топливный кризис в РФ. Субсидиями Путин надеется поощрить нефтезаводы поставлять больше топлива, чтобы компенсировать дефицит.

Напомним, в начале сентября на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей был зафиксирован дефицит бензина. У АЗС образовались огромные очереди, ведь горючее выдают якобы только по талонам.

Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда Россия, еще недавно гордо называвшая себя мировой "бензоколонкой", после ударов "добрых" дронов по НПЗ вынуждена просить горючее у соседей. К примеру, Беларусь в сентябре нарастила экспорт бензина в РФ в четыре раза по сравнению с августом — до 49 тысяч тонн. Еще 33 тысячи тонн дизельного горючего пошли по тому же маршруту.