Втрати 38 млрд щороку: Україна пообіцяла МВФ посилити детінізацію підакцизних ринків

МВФ застерігає щодо виконання держбюджету у 2026

Українська влада зобовʼязалась посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків у межах домовленості про нову чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Також зусилля будуть направлені і на збільшення ефективності роботи податкової та митної служб.

Про це йдеться у заяві голови місії МВФ в Україні Гевіна Грея, яку було оприлюднено на сайті Фонду.

Зазначається, що МВФ також вказує на високі ризики для виконання держбюждету України у 2026 році. Тож українська влада має "докласти всіх зусиль", щоб уникнути неефективних витрат або запровадження податкових пільг, а також має посилити боротьбу з тіньовою економікою.

"Органи влади зобов'язані впроваджувати заходи з мобілізації внутрішніх доходів…, органи влади також зобов'язалися прискорити зусилля щодо запобігання ухиленню від сплати податків", – йдеться у заяві.

За оцінками українських аналітичних центрів, тіньові схеми тільки на підакцизних ринках – зокрема пального, тютюну та алкогольних виробів – щороку призводять до значних втрат держбюджету. Загальні втрати від "сірих" схем на всіх підакцизних ринках оцінюються у 35-38 мільярдів гривень на рік.

МВФ додає, що українська влада зобов’язалася розширити податкову базу та продовжити реформи держзакупівель, трудового законодавства, а також у митній та податковій сферах.

"Також було досягнуто згоди з владою щодо необхідності продовження реформ державної податкової (ДПС) та митної служб (ДМС), включаючи призначення нового керівника ДМС та створення допоміжної ІТ-інфраструктури для підвищення ефективності, що є важливим для відновлення довіри громадськості до відомств, збільшення доходів та підготовки до реконструкції", – йдеться у заяві голови місії МВФ.

Напередодні місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли згоди на рівні персоналу щодо нової програми розширеного фінансування (EFF) на загальну суму близько $8,1 мільярда. Очікується, що нова програма співпраці з МВФ також дозволить отримати доступ до коштів від інших донорів, адже у базовому сценарії загальний дефіцит фінансування України оцінюється у $136,5 млрд на 2026-29 роки, у тому числі близько $63 млрд – у 2026-27 роках.

Раніше Міжнародна торгівельна палата (ICC Ukraine) вже зверталась з відкритою заявою до МВФ, посольства США та представництва ЄС в Україні щодо нелегального ринку сигарет. Організація закликала спонукати українську владу зосередитися на боротьбі з незаконною торгівлею, а не посилювати тиск на легальний бізнес, який уже забезпечує значні податкові надходження. В ICC Ukraine вважають, що це сприятиме фінансовій стабільності та виконанню зобов’язань України перед МВФ і ЄС.