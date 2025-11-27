Потери 38 млрд ежегодно: Украина пообещала МВФ усилить детенизацию подакцизных рынков

МВФ предостерегает о выполнении госбюджета в 2026 году

Украинские власти обязались усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов в рамках договоренности о новой четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) с Международным валютным фондом (МВФ). Также усилия будут направлены и на повышение эффективности работы налоговой и таможенной служб.

Об этом говорится в заявлении главы миссии МВФ в Украине Гевина Грея, которое было обнародовано на сайте Фонда.

МВФ также указывает на высокие риски для выполнения госбюджета Украины в 2026 году. Поэтому украинские власти должны "приложить все усилия", чтобы избежать неэффективных расходов или введения налоговых льгот, а также должны усилить борьбу с теневой экономикой.

"Органы власти обязаны внедрять меры по мобилизации внутренних доходов…, органы власти также обязались ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов", – говорится в заявлении.

По оценкам украинских аналитических центров, теневые схемы только на подакцизных рынках – в частности, горючего, табака и алкогольных изделий – ежегодно приводят к значительным потерям госбюджета. Общие потери от "серых" схем на всех подакцизных рынках оцениваются в 35-38 миллиардов гривен в год.

МВФ добавляет, что украинские власти обязались расширить налоговую базу и продолжить реформы госзакупок, трудового законодательства, а также в таможенной и налоговой сферах.

"Также было достигнуто соглашение с властями о необходимости продолжения реформ государственной налоговой (ГНС) и таможенной служб (ГТС), включая назначение нового руководителя ГТС и создание вспомогательной ІТ-инфраструктуры для повышения эффективности, что важно для восстановления доверия общественности к ведомствам, увеличения доходов и подготовки к реконструкции заявлений", — говорится в заявлении.

Накануне миссия Международного валютного фонда (МВФ) и украинские власти достигли согласия на уровне персонала по новой программе расширенного финансирования (EFF) на общую сумму около $8,1 миллиарда. Ожидается, что новая программа сотрудничества с МВФ также позволит получить доступ к средствам других доноров, ведь в базовом сценарии общий дефицит финансирования Украины оценивается в $136,5 млрд на 2026-29 годы, в том числе около $63 млрд — в 2026-27 годах.

Ранее Международная торговая палата (ICC Ukraine) уже обращалась с открытым заявлением в МВФ, посольство США и представительство ЕС в Украине по поводу нелегального рынка сигарет. Организация призвала побуждать украинские власти сосредоточиться на борьбе с незаконной торговлей, а не усиливать давление на легальный бизнес, который уже обеспечивает значительные налоговые поступления. В ICC Ukraine считают, что это будет способствовать финансовой стабильности и исполнению обязательств Украины перед МВФ и ЕС.