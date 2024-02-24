На Київщині зникла дівчинка-підліток: прикмети та фото

У пошуках задіяно весь особовий склад поліції Київської області

До правоохоронців по допомогу звернулася схвильована мешканка Київської області, яка просила допомогти у пошуках її 15-річної доньки. Як виявилось, дівчинка ще в п’ятницю, 23 лютого, пішла з дому і досі не повернулася.

Про це повідомили у прес-службі Поліції Київщини. Наразі пошуками підлітка займаються правоохоронці Київської області. Усіх небайдужих також просять допомогти у пошуках.

Відомо, що 15-річна мешканка Бучанського району Київської області Аліна Наконечна близько 08.00 у п’ятницю, 23 лютого, пішла з дому у невідомому напрямку і досі не повернулася. Її місцезнаходження наразі не встановлено.

Повідомляється, що дівчинка проживає разом із сім’єю у селі Білогородка на Київщині.

Дівчинка проживає у Білогородці на Київщині.

Прикмети зниклої дівчинки: на вигляд 13-14 років, зріст —160 см, худорлявої статури, кучеряве світле волосся до плечей, кругле обличчя, блакитні очі, шрам на лобі.

Була одягнена: чорна куртка, блакитні джинси, персикове худі, біла шапка, чорний рюкзак.

Якщо ви володієте якоюсь інформацією про місцезнаходження дівчинки, то правоохоронці просять негайно звернутися на спецлінію "102", або до Білоцерківського управління поліції Київщини за телефонами: (04563) 5-29-38 або (093) 407-42-65.

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