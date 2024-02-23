Київські школи почнуть прийом документів до перших класів раніше, ніж зазвичай: названо дати

В умовах повномасштабної війни столичні школи продовжують приймати першокласників

Цього року в Києві прийом документів у перші класи розпочнеться вже під час весняних канікул. Для зручності батьків документи можна буде подати не лише під час особистого візиту до навчального закладу, а й у електронному форматі.

Головним критерієм зарахування в перші класи є територіальна доступність. Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Так, батьки майбутніх першокласників зможуть подати заяву та документи, які необхідні для зарахування їхніх дітей до освітніх закладів, раніше, ніж звичайно, — починаючи з 25 березня.

Для зручності батьків подати заяву можна власноруч або електронною поштою. Варто зазначити, що для зарахування дитини до першого класу достатньо заяви одного з її батьків/офіційних опікунів. Решта оригінали документів, включаючи медичні довідки, можна подавати пізніше. Прийом документів здійснюватиметься до 31 травня.

Також Мондрієвський наголосив на тому, що головним критерієм зарахування до перших класів столиці є територіальна доступність, а саме закріплення адрес проживання дітей за певними школами.

Пільги для зарахування до перших класів поширюються на дітей зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, дітей працівників цих освітніх закладів і тих дітей, чиї брати або сестри вже навчаються в обраній школі.

"Хочу наголосити, що, крім вище названих умов, для пріоритетного зарахування до перших класів жодних інших не існує. Будь-які фінансові внески до фондів, які співпрацюють із закладами освіти, є винятково добровільними та не гарантують вступу до школи. Більше того, якщо комусь із батьків намагатимуться "продавати" місця у школах, раджу звертатись до правоохоронців із повідомленням про факти корупції. Столичні заклади освіти вже максимально забезпечені і забезпечуватимуться надалі – від сучасного обладнання до побутового дріб’язку. Епоха зборів "на штори" має остаточно лишитись у минулому", – підкреслив Мондриєвський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що діти вже до кінця року зможуть безстрашно відвідувати школи на Київщині. Так, протягом року обласна влада планує привести всі шкільні укриття у належний стан та забезпечити дітям можливість навчатися у нормальному режимі.