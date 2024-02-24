На Киевщине пропала девочка-подросток: приметы и фото

В поисках задействован весь личный состав полиции Киевской области

К правоохранителям за помощью обратилась взволнованная жительница Киевской области, которая просила помочь в поисках ее 15-летней дочери. Как оказалось, девочка еще в пятницу, 23 февраля, ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины. В настоящее время поисками подростка занимаются правоохранители Киевской области. Всех неравнодушных также просят помочь в поисках.

Известно, что 15-летняя жительница Бучанского района Киевской области Алина Наконечная около 08.00 в пятницу, 23 февраля, ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение на данный момент не установлено.

Сообщается, что девочка проживает вместе с семьей в селе Белогородка на Киевщине.

Девочка проживает в Белогородке на Киевщине

Приметы пропавшей девочки: на вид 13-14 лет, рост -160 см, худощавого телосложения, кудрявые светлые волосы до плеч, круглое лицо, голубые глаза, шрам на лбу.

Была одета: черная куртка, голубые джинсы, персиковое худи, белая шапка, черный рюкзак.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении девочки, то правоохранители просят незамедлительно обратиться на спецлинию "102", или в Белоцерковское управление полиции Киевщины по телефонам: (04563) 5-29-38 или (093) 407-42-65.

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