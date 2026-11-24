Державні банки посіли три перші місця за бюджетами рекламних закупівель

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Державні компанії витратили колосальні кошти на рекламу у 2026 році. Цифри перетнули сотні мільйонів грн.

Про це розповів "Телеграф" у матеріалі "Півтора мільярда на самопіар: хто з держгігантів спускає найбільше грошей на рекламу під час війни".

ПриватБанк очолив рейтинг державних компаній України за сумою рекламних закупівель до середини листопада 2026 року – 299,85 млн грн. Другим став Ощадбанк: очікувана вартість його рекламних лотів становила 93,25 млн грн.

Третє місце посів Сенс Банк із бюджетом 92,23 млн грн – на 1,02 млн грн менше, ніж в Ощадбанку. Четвертою стала Укрнафта з 68,47 млн грн. Далі йдуть Укрпошта з 13,48 млн грн та Укргазбанк з 11,89 млн грн.

На шість держкомпаній припало понад 70% рекламних бюджетів у Prozorro до середини листопада 2026 року Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чотири держбанки разом заклали в рекламні закупівлі 497,22 млн грн. Якщо додати бюджети Укрнафти та Укрпошти, сума зростає до 579,17 млн грн. Це понад 70% від 820,75 млн грн, які в Україні заклали на рекламу й маркетинг через Prozorro до середини листопада 2026 року.

Як змінився загальний бюджет рекламних закупівель

До середини листопада 2026 року сума, яку заклали на рекламу й маркетинг у Prozorro, вже на 22% перевищила показник за весь 2025 рік – 671,84 млн грн.

У 2026 році без відкритих аукціонів провели 2 461 із 2 790 рекламних процедур, або 88,2%. Загальна сума таких закупівель становила 418,48 млн грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні планують вилучити з обігу одну з монет.