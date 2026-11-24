Що потрібно знати абонентам про планові роботи в мережі

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Vodafone розпочне технічні роботи у вівторок, 24 листопада, о 22:00 і завершить їх до 14:00 середи, 25 листопада. У цей час окремі послуги оператора можуть тимчасово не працювати.

Vodafone попередив абонентів про роботи в розсилці, повідомляє "Телеграф". На обслуговування мережі відвели 16 годин.

Оператор попередив абонентів про роботи в розсилці Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Фахівці оператора працюватимуть цілодобово, щоб завершити обслуговування якомога швидше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що великі мобільні оператори України "Київстар" і lifecell переглянули тарифи у жовтні/листопаді 2026 року. На тлі змін у двох гігантів "Телеграф" запитав Vodafone, чи планує компанія підвищувати вартість послуг. Там повідомили, що наразі не збираються переглядати тарифи.

"Прямо зараз підвищення тарифів не планується, однак заздалегідь ми цього знати не можемо. У разі будь-яких змін у тарифах або в наших послугах ви завжди отримуєте SMS-інформування напередодні змін", – відповіли у Vodafone.

Як повідомляв "Телеграф", у Vodafone Україна номер може бути деактивований через 370 днів від моменту поповнення від 5 грн і подальшого періоду обмежень – докладніше про ці правила можна дізнатися у матеріалі про номери.