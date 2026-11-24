Вибір витяжки особливо помітний у кухні, відкритій до вітальні чи їдальні

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Для ремонту кухні у 2026 році фахівці з інтер’єру радять обрати витяжку, вбудовану в навісну шафу. За фасадом корпус не привертає уваги, а ряд верхніх шаф виглядає цілісним.

Видання TN пише, що дизайнери дедалі частіше вписують кухонну техніку в меблі. Коли прилади не домінують в інтер’єрі, більше уваги припадає на матеріали, фасади й оздоблення.

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Чому витяжку ховають за фасадом

"Декоративні витяжки геть застаріли. Краще обрати витяжку, вбудовану в меблі", – сказав експерт Пол Канеда.

У відкритому плануванні кухонні меблі видно і з сусідніх зон. Якщо над плитою немає окремого металевого корпусу, кухонний гарнітур простіше візуально поєднати з їдальнею або вітальнею.

"Сталева витяжка посеред кухні не додає статусу – це суцільний візуальний шум", – сказав дизайнер інтер’єрів Едуардо Менесес.

Як вбудована витяжка впливає на зберігання й догляд

Коли витяжка стоїть усередині шафи, вільне місце в ній можна використати для зберігання. Його обсяг залежить від габаритів корпусу та від того, скільки місця займає повітропровід, якщо він проходить крізь шафу. Тому модель зручно вибрати до замовлення меблів: тоді розміри шафи й розташування полиць можна спланувати під конкретний прилад.

Прихований корпус має менше відкритих поверхонь, на яких осідає жир. Водночас фільтр витяжки потребує регулярного догляду, тому під час монтажу слід залишити до нього доступ. В інструкції до конкретної моделі зазначено, як знімати й очищати фільтр та на якій висоті над варильною поверхнею встановлювати прилад.

Під час монтажу прихованої витяжки важливо залишити доступ до фільтра Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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