Буде до -1°C: яка погода очікує киян у перші весняні вихідні

Дощ не прогнозують

Тепла погода у перші весняні вихідні очікує українців майже на всій території країни. У Києві 2-3 березня прогнозують незначне зниження температури до +6°C.

Про це йдеться на порталі Meteofor. Обіцяють також хмарність подекуди з проясненнями.

Прогноз на 2 березня

Прогноз на 2-3 березня у Києві

У суботу, 2 березня, повітря прогріється до +8°C. У ніч напроти неділі позначка термометра опуститься до 0°C. Небо протягом дня буде затягнуте хмарами, але опади не очікуються. Вітер матиме швидкість до 7 м/с.

Прогноз на 3 березня

У неділю, 3 березня, в Києві температурний показник вдень коливатиметься від +3°C до +6°C. Вночі повітря охолоне до -1°C.

Опадів у вигляді дощу не передбачено, але й сонцем киянам не вийде насолодитись. Небо буде весь день затягнуте хмарами, в обід можливе незначне прояснення. Пориви вітру становитимуть до 8 м\с.

Раніше "Телеграф" писав, якою погоди слід очікувати в Україні у перший місяць весни.