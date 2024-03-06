Киянин може сісти на 10 років через безглузду витівку

Зловмисник намагався втекти, проте його оперативно затримали

В Оболонському районі Києва правоохоронці затримали молодика, який поводився агресивно по відношенню до школярів і відібрав у них особисті речі. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Зловмисник намагався втекти з місця скоєння злочину, проте його оперативно затримали. Детальніше про подію розповіли у прес-службі Поліції Києва.

Так, по допомогу до правоохоронців звернулася схвильована жінка. Громадянка розповіла поліцейським про те, що на Оболоні невідомий підійшов до школярів, які гралися на дитячому майданчику, та почав їх обзивати. Чоловік поводився агресивно та неадекватно — він штовхав дітей і хапав їх за одяг. Крім цього, зловмисник відібрав у школярів їхні особисті речі та втік.

Прибувши за вказаною адресою правоохоронці оперативно встановили особу злочинця та затримали його. Як виявилось, на дітей напав раніше не судимий киянин 2004 року народження.

У момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Мотиви свого вчинку він пояснити не зміг.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні грабежу в умовах воєнного стану. За свою безглузду поведінку чоловік може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Зловмисник був п’яний

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві п’яний чоловік зарізав дев’ятикласника. Лікарі близько півгодини боролися за життя підлітка, проте травми, завдані йому, виявилися несумісними із життям.