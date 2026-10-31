ДПСУ спростувала версію Ткача про виїзд Кравченка за кордон: "Інформація неправдива і вкрай абсурдна"

Демченко стверджує, що прикордонники діяли за правилами

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У Держприкордонній службі заперечили версію виїзду ексгенпрокурора Руслана Кравченка з України, озвучену журналістом "Української правди" Михайлом Ткачем. Раніше медійник стверджував, що Кравченка нібито не випускали за кордон через позначку НАБУ і САП, а пропустили лише після "дзвінка з Києва".

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Інтерфакс-Україна" назвав цю інформацію неправдивою та абсурдною. Насправді, за його словами, жодної заборони на виїзд не було. Доручення передбачало лише інформування відповідного органу про перетин кордону.

"У цьому випадку заборони не було, а відповідно, діяли й прикордонники. Коли обмеження від уповноважених органів зазначені в системі, особа на виїзд не допускається", — підкреслив він.

Адвокат Олег Шрам також звернув увагу на прогалини у версії Михайла Ткача: якби НАБУ і САП мали підстави оголосити Кравченку підозру, вони могли зробити це до або після його відрядження.

"Але ж цього не сталося ні наступного дня, ні через день, ні через тиждень, ні через місяць, ні досі. То до чого це? Розумію, важко всім, але ж не настільки, щоб писати подібну дурню", — наголосив Шрам.

Нагадаємо, що указ про звільнення Кравченка з посади голови Офісу генерального прокурора президент Володимир Зеленський підписав 15 вересня.