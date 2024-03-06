Киевлянин может сесть на 10 лет из-за нелепой выходки

Злоумышленник пытался скрыться, однако его оперативно задержали

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали молодого человека, который вел себя агрессивно по отношению к школьникам и отобрал у них личные вещи. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник пытался сбежать с места совершения преступления, однако его оперативно задержали. Подробнее о произошедшем рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

Так, за помощью к правоохранителям обратилась взволнованная женщина. Гражданка рассказала полицейским о том, что на Оболони неизвестный подошел к школьникам, которые играли на детской площадке, и начал их обзывать. Мужчина вел себя агрессивно и неадекватно — он толкал детей и хватал их за одежду. Кроме этого, злоумышленник отобрал у школьников их личные вещи и скрылся.

Прибыв по указанному адресу правоохранители оперативно установили личность преступника и задержали его. Как оказалось, на детей напал ранее не судимый киевлянин 2004 года рождения.

В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении грабежа в условиях военного положения. За свое нелепое поведение мужчина может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Злоумышленник был пьян

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве пьяный мужчина зарезал девятиклассника. Врачи около получаса боролись за жизнь подростка, однако травмы, нанесенные ему, оказались несовместимыми с жизнью.