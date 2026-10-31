З бабусиної квартири: забутий радянський годинник повертається в тренди

Ностальгія та цікавий дизайн повертають звичний предмет радянських квартир у сучасні інтер’єри

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Настінні годинники із зозулею знову приваблюють молодь. Популярний у СРСР предмет домашнього інтер’єру повертається завдяки інтересу до аналогових речей: одні обирають знайомий різьблений будиночок, інші – сучасну модель із лаконічним корпусом і регулюванням звуку.

Вінтажні годинники із зозулею досі можна придбати в Україні, повідомляє "Телеграф". Серед оголошень є пропозиції з Києва, Одеси, Черкас, Дніпра та інших міст країни. Їхня вартість становить від 500 грн.

Чому годинники із зозулею знову цікаві молоді

На тлі смартфонів та інших екранів окремий прилад для вимірювання часу набуває іншого значення. Механізм, рух фігурки та знайоме кування асоціюються з відчуттям домашнього тепла й розміреного побуту. Для старшого покоління це спогад про дитинство, для молоді – незвичний аналоговий предмет у цифровому оточенні.

Вінтажні годинники із зозулею повертаються як виразний елемент домашнього інтер’єру/Фото: olx.ua

Змінюється і роль таких годинників в інтер’єрі. Їх обирають як помітну деталь для порожньої стіни, що задає настрій кімнаті. Інтерес підтримує переосмислення дизайну: поряд із традиційними дерев’яними будиночками з’явилися однотонні корпуси, строгі геометричні форми та моделі, що нагадують артоб’єкти.

Такі варіанти вписуються у скандинавський стиль, лофт і мід-сенчурі. Впізнавана ідея залишається незмінною – годинник із фігуркою птаха, – але зовнішній вигляд уже не обов’язково відсилає до обстановки радянської квартири.

Що змінилося в сучасних моделях

Нові версії враховують побутові незручності старих механізмів. Багато моделей оснащені датчиком світла або автоматичним нічним режимом: зозуля не будить власників у темну пору доби. Регулювання гучності дає змогу вибрати відповідний рівень звуку.

Сучасні годинники із зозулею зберігають знайомий образ у лаконічному дизайні/Фото: olx.ua

Замість механізму з важкими гирями використовують і кварцовий, що працює від батарейок. Це дає змогу зберегти звичний образ годинника із зозулею, але зробити повсякденне використання простішим. Вибираючи між вінтажною та сучасною річчю, відмінності стосуються вже не лише оформлення, а й конструкції.

Як різьблений будиночок став символом домашнього затишку

Звичний вигляд годинника сформувався задовго до радянського часу. Як розповідає Bestwatch, будиночок із двосхилим дахом і гирями у формі ялинових шишок утвердився в середині XIX століття. Корпуси виготовляли з дерева, прикрашали розписом або різьбленням; пізніше з’явилися дешевші пластикові варіанти.

Різьблені годинники із зозулею залишаються впізнаваним символом домашнього затишку/Фото: olx.ua

У СРСР такі годинники випускав Сердобський годинниковий завод. За матеріалами музейного об’єднання, масове виробництво моделей із зозулею почалося 1955 року. Годинники марки "Маяк" запам’яталися різьбленим будиночком, гирями-шишками та паперовими міхами звукового механізму.